Louis Vuitton Alışveriş Merkezi Yeniden Açılıyor

Sahibi dünyanın en zengin insanları listesinde zirveye koyan lüks giyim markası Louis Vuitton Moet Hennesy, 2005 yılında kapatmak zorunda kaldıkları lüks alışveriş merkezinin kapılarını tekrar açıyor. Paris'te yer alan ve sadece ultra zenginlere hitap eden La Samaritaine adındaki alışveriş merkezi, içerisinde birbirinden lüks mağazalar ve oteller bulunduracak.

Louis Vuitton, dünya çapında lüks giyim denildiği zaman akla ilk gelen markalardan birisi. 1854 yılında Paris'te kurulan bu markanın sahibi Bernault Arnault, şirkete özellikle pandemi döneminde daha da değer kazandırarak Dünyanın En Zengin İnsanı unvanını almıştı. Bu sadece lüks tüketime hitap eden marka, 2005 yılında en az kendisi kadar lüks bir alışveriş merkezini Paris'te açsa da La Samaritaine olarak adlandırılan bu alışveriş merkezi, bina güvenlik kurallarına uymadığı için kapatılmıştı.

Çoğu kişi bu görkemli alışveriş merkezinin artık bir daha açılmayacağını düşünse de Louis Vuitton, La Samaritaine'nin kapılarını tekrar açma karar aldı. Çoğunlukla milyoner ve milyarder insanlara hitap edecek bu alışveriş merkezinde geceliği bin 280 dolar olan bir otel, SPA merkezleri ve ultra lüks markaların mağazaları bulunacak.

Alışveriş merkezinin içinde 600'den fazla lüks marka yer alacak

Aradan geçen 16 yılın ardından kapılarını ultra zenginlere açacak Louis Vuitton Moet Hennesy, güvenlik risklerini tamamen ortadan kaldırdıktan sonra alışveriş merkezinin 16 Haziran'da sevenleriyle buluşacağını dile getirdi. Art Nouveau stilini koruyacak bina, sadece içindeki ürünlerle değil mimari yapısıyla da ihtişam yaratacak.

Yapılan açıklamaya göre yılda milyonlarca insanın ziyaret etmesi beklenen alışveriş merkezinde, DFS ile ortaklık sağlayan 600'den fazla lüks markanın mağazası bulunacak. Alışveriş merkezinin içinde aynı zamanda geceliği bin 280 dolar olan bir otel, Christian Dior markasına ait SPA salonları ve lüks daireler yer alacak.