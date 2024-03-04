Apple, M3 işlemcili MacBook Air modellerini tanıttı. 13 ve 15 inç ekranla gelen yeni modeller, performanstan bağlantıya kadar birçok konuda iyileştirme sunuyor.

Apple’ın bu hafta veya önümüzdeki hafta yeni iPad’lerden Macbook’lara kadar birçok yeni ürünle karşımıza çıkması bekleniyordu. Söylentiler doğru çıktı ve şirket, ilk olarak M3 işlemcili yeni MacBook Air’ları bizlerle buluşturdu.

Yeni MacBook Air modelleri, işlemci iyileştirmesi nedeniyle çok daha iyi performansla geliyor. Buna ek olarak diğer birçok konuda da önemli yeniliklere sahip. İşte yeni cihazların özellikleri ve fiyatları.

13 ve 15 inç olarak gelen yeni MacBook Air modelleri, M3 ile gelişmiş performans sunuyor

Yeni MacBook Air, 13 inç ve 15 inç Liquid Retina ekran seçenekleriyle satışa sunulacak. En çok tercih edilen Mac modelleri arasında yer alan Air’ın yeni versiyonunda hâlihazırda MacBook Pro modelde yer alan M3 çipi göreceğiz. M3 işlemciler, Ekim 2023’te tanıtılmıştı.

Yeni MacBook Air modelleri, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdeğe kadar çıkan GPU seçenekleriyle sunulacak. 10 çekirdek GPU, 15 inçlik modelin tüm versiyonlarında mevcut. 13 inçin ise sadece en ucuz versiyonunda yok. Bellek tarafında ise 8/16 GB seçeneklerini göreceğiz. 24 GB’a kadar çıkan yapılandırma seçeneğini de ekleyelim. Depolama da 2 TB'a kadar çıkıyor.

Apple’ın açıklamasına göre M3’lü MacBook Air, M1’li modelden %60 daha hızlı. Ayrıca en hızlı Intel çipli MacBook Air’dan ise 13 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Şirket, M2 ile bir karşılaştırma verisi paylaşmadı.

Buna ek olarak yeni nesil MacBook Air’ın daha verimli ve hızlı Neural Engine yapay zekâ hızlandırıcıyla geldiği de açıklandı. Bu da yapay zekâ tarafında daha iyi olacağının bir göstergesi. Şirket, bu nedenle yeni MacBook Air’ı “yapay zekâ için en iyi tüketici dizüstü bilgisayarı” olarak tanımlıyor. AV1 çözücüyle geldiğini, bu şekilde film ve dizi platformlarında daha yüksek kalitede video deneyimi yaşamak mümkün olacak.

2 harici ekran desteği, Wi-Fi 6E, 18 saat pil ömrü

Yeni modeller, ekran kapalıyken artık 5K çözünürlüklü iki harici ekran desteğini kullanıcılara sunacak. Önceki Apple silikon modellerinde sadece tek bir ekran desteği görüyorduk. Bu yüzden kullanıcıları sevindireceğini söylemek mümkün. Yeni harici ekran desteğinin M3’lü MacBook Pro’dan daha fazla olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Bağlantı tarafında da önemli bir yenilik var. M3’lü MacBook Air, Wi-Fi 6E ile çıkış yaptı. Bir önceki nesilde Wi-Fi 6 yer alıyordu. Wi-Fi 6E, bunun iki katı indirme hızını kullanıcılarına sunacak. Ayrıca cihazda 1080p FaceTime HD kamera, sesli ve görüntülü aramalarda daha iyi ses kalitesi, parmak izini azaltan özelliklere sahip gece yarısı renk seçeneği gibi özellikleri de görüyoruz.

Apple’a göre yeni modellerde 18 saate kadar pil ömrü sunacak. Kablosuz bağlantıyla ise 15 saate kadar internette gezinme sunulacak. Cihazın gümüş, yıldız ışığı, uzay grisi ve gece yarısı renk seçenekleriyle geleceğini ekleyelim.

M3 MacBook Air teknik özellikleri

Ekran 13 inç (Liquid Retina, 2560x1664 çözünürlük, 500 nit parlaklık)

15 inç (Liquid Retina, 2880 x 1864 çözünürlük, 500 nit parlaklık) İşlemci M3 çip, 8 çekirdekli CPU, 8/10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine Bellek 8 GB / 16 GB birleşik bellek (24 GB'a kadar yapılandırılabilir) Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Pil 18 saate kadar pil ömrü Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

M3 MacBook Air Türkiye fiyatları

13 inç

8 GB+256 GB 47.499 TL 8 GB+512 GB 55.499 TL 16 GB+512 GB 63.499 TL

15 inç

8 GB+256 GB 54.999 TL 8 GB+512 GB 62.999 TL 16 GB+512 GB 70.999 TL

Her iki modelde de 1 TB ve 2 TB depolama seçeneği mevcut. Bunlar için 256 GB'lık versiyonun fiyatına ek olarak sırasıyla 16 bin ve 32 bin TL fazladan ödemeniz gerekiyor. Belleği 8 GB'tan 24 GB'a çıkarmak için ise 16 bin TL ek ödeme yapılması gerekiyor.

Yeni MacBook Air modelleri, 13 Mart'ta kullanıcılarıyla buluşacak. Siparişlerinizi Apple'ın sitesinden verebilirsiniz.