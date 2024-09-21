Apple, M4 iPad Pro kullanıcılarının yaşadığı iPadOS 18 güncelleme sorununu çözmek için çalışmalara başladı.

Apple, bazı M4 iPad Pro modellerinin iPadOS 18 güncellemesi sırasında işlevsiz hale geldiğini belirledikten sonra güncellemeyi geri çekme kararı aldı. kullanıcıları arasında kaygıya yol açarken, özellikle en yeni amiral gemisi cihazların etkilenmesi dikkat çekti. Diğer iPad modellerinin sorunsuz bir şekilde güncellemeye devam ettiği görülüyor.

Yetkili Servis Sağlayıcıları'na (AASP) gönderilen bir notta "küçük bir sayıdaki" M4 iPad Pro modelinin güncelleme sonrası açılmadığını kabul etti. Kullanıcılara zorla yeniden başlatma gibi basit çözümler denemeleri önerildi, ancak Reddit gibi tartışma platformlarında bu yöntemlerin çoğunun işe yaramadığına dair birçok geri bildirim geldi. Etkilenen cihazlarının yerel Apple Mağazaları veya AASP'ler tarafından değiştirilmesi gerektiğini bildirse de bu süreç sınırlı stok nedeniyle hemen gerçekleşmedi.

Apple, iPadOS 18.1 ile sorunları aşmayı planlıyor

Apple, iPadOS 18 güncellemesini piyasaya sürmeden önce geniş çaplı testler gerçekleştirmişti, bu nedenle yaşanan bu sorun, cihazların yazılım güncellemeleri sırasında karşılaşabileceği beklenmedik bir durum olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan iPadOS 18.1 beta sürümü şu an için herhangi bir sorun bildirilmeden devam ediyor. Bu da yaşanan sorunun yalnızca iPadOS 18.0 sürümüne özgü olduğunu gösteriyor. Apple M4 iPad Pro kullanıcılarının yaşadığı sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürüyor ve bu durumun kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.