Apple, Robot Kollu iPad Geliştiriyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, yapay zeka alanındaki ilerlemeleri günlük ev aletleriyle birleştirebilecek robotik kola sahip bir iPad geliştiriyor. Söz konusu ürün ile ilgili bilgiler şimdilik sınırlı.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddialarına göre Apple, yapay zeka alanındaki ilerlemelerden yararlanmayı hedefleyen ilk robotik cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin geliştirdiği bu yeni ürün, bir robotik kola bağlı bir iPad olacak ve ekranı 360 derece dönebilir halde olacak. Meta Portal gibi cihazları andırsa da, çok daha ileri teknolojilere sahip olacak bu robotun ekranı, aynı zamanda robotun yüzü olarak da işlev görecek ve kullanıcılar tamamen sesli komutlarla kontrol edebilecek.

Apple'ın yapay zeka çağı için tasarladığı ilk ürün olarak nitelendirilebilecek bu robot, büyük olasılıkla 2026 veya 2027'de piyasaya sürülecek. Şirketin bu alanda diğer rakiplerine kıyasla geri kaldığı düşünüldüğünde, bu takvim Apple'a arayı kapatma fırsatı sunabilir. Eğer planlandığı gibi piyasaya çıkarsa, bu ürün muhtemelen Apple'ın ilk robotik cihazlarından biri olacak. Şirketin ayrıca evde dolaşabilen mobil bir robot üzerinde çalıştığı ve hatta insansı modeller geliştirme olasılığını araştıran ekiplerinin olduğu da biliniyor.

İptal edilen Apple Car projesi, robotik çalışmalarına referans bilgiler sunuyor

Bu yeni cihaz, Apple'ın başarısız olan araba projesine adeta ikinci bir hayat veriyor. Kendi kendine hareket edebilen bir araç, aslında devasa bir mobil robot olarak görülebilir, ancak %100 doğru çalışmak zorundadır. Ev robotları ise, şehir sokakları yerine koridorlarda hareket edeceği için, ufak tefek hatalar yapsalar da ölümcül sonuçlar doğurmayacaklar.

Ancak asıl soru, bu yeni cihazın Apple için önemli bir gelir kaynağı olup olmayacağı ve tüketiciler arasında heyecan yaratıp yaratmayacağı. Apple Vision Pro, gerçek bir mühendislik harikası olsa da yüksek fiyat etiketi ve herkese hitap etmeyen bir deneyim sunmasıyla hedeflenen popülerlikten çok uzak kaldı. Apple ise hala iPhone'a alternatif gelir kaynağı olacak iPad, AirPods gibi popüler yeni bir ürün piyasaya sürmeye and içmişçesine ar-ge çalışmalarına yükleniyor.