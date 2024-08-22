Samsung'un birkaç ay sonra tanıtacağı yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S10 serisinin tanıtım görselleri ortaya çıktı. Görseller, önceki nesle göre görüntüde bir değişiklik yapılmayacağını ortaya koydu.

Temmuzda yeni katlanabilir telefonlarını tanıtan Samsung, şimdi de amiral gemisi tabletlerini yenileme hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, muhtemelen ekim ayında Galaxy Tab S10 serisini bizlerle buluşturacak.

Bir süredir Tab S10 tabletler hakkında sızıntılar görüyorduk. Örneğin birkaç gün önce hızlı şarj desteklerinin 45W olarak geleceği ve bu konuda herhangi bir değişiklik yaşanmayacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise cihazların tasarımı geldi.

Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra böyle gözükecek

*Galaxy Tab S10

Android Headlines tarafından paylaşılan haberle Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra’dan oluşan serinin tanıtım görselleri sızdırıldı. Görseller, cihazların nasıl görüneceği hakkında şimdiye kadarki en net görüntüyü bizlerle buluşturdu.

*Galaxy Tab S10 Ultra

Sızan görüntülere baktığımızda Tab S9 serisiyle arasında neredeyse hiçbir fark olmayacağını görüyoruz. Yani yeni modeller, aynı tasarımla çıkış yapacaklar. Plus model çentiksiz tasarımla gelirken Ultra modelde ise çentik göreceğiz. Her ikisinde de ikili kamera kurulumu var. Aynı zamanda gümüş ve grafit renklerini de görebiliyoruz.

*Galaxy Tab S10 Ultra

iPad Pro’ya rakip olacak Tab S10 serisinin özellikleri hakkında çok az şey biliyoruz. Ancak şirketin bu seride büyük bir değişiklik yaparak standart modeli kaldıracağını söylemek gerek. Yani sadece 12,4 inçlik Plus ve 14,6 inçlik Ultra gelecek. MediaTek Dimensity 9300+ işlemci de söylentiler arasında. Ekim ayı yaklaştıkça cihazlar hakkında daha fazla bilgi gelecektir.