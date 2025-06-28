Yılın sonlarına doğru duyurulacak M5 işlemcili iPad Pro'dan yeni bilgiler paylaşıldı. Çinli bir kaynağa göre Apple, yeni tabletini incecik çerçevelerle donatacak. Üstelik bu çerçevelerde çentik veya Dynamic Island bulunmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok büyük olasılıkla bu yılın sonlarına doğru düzenleyeceği bir etkinlikte yeni iPad modellerini duyuracak. Her zaman olduğu gibi yine en çok gündem olacak model, iPad Pro olarak kayıtlara geçecek. Çin'den gelen haberlere göre ise Apple, yeni iPad Pro'da dikkat çeken tasarım değişiklikleri yapmaya hazırlanıyor.

Instant Digital isimli bir sızıntı kaynağına göre Apple, yeni iPad Pro'yu Samsung'un Galaxy Tab S10 Ultra modeline sıkı bir rakip olarak duyuracak. Bu bağlamda; yaklaşmakta olan tablet, önceki modellere kıyasla çok daha ince çerçevelerle donatılacak. M5 işlemciyle gelecek iPad Pro'nun, en az Samsung Galaxy Tab S10 Ultra kadar ince çerçevelere sahip olması bekleniyor.

Çentik ya da Dynamic Island bulunmayacak

Kaynağımızın iddiasına göre M5 işlemcili iPad Pro, daha ince çerçevelere sahip olacak olmasına rağmen çentik veya Dynamic Island bölümü içermeyecek. Böylelikle kullanıcılar için daha uçtan uca bir deneyim sunulacak. Yeni iPad Pro tasarımı, burada anlattıklarımızın dışında çok büyük değişimlere ev sahipliği yapmayacak.

Bu arada; M5 işlemcili iPad Pro'da da teknik açıdan da çok büyük iyileştirmeler olmayacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Apple Intelligence gibi teknolojilerin en yeni versiyonlarını göreceğiz. Ayrıca bu tablet, WWDC 2025 etkinliklerinde duyurulan iPadOS 26 ile gelecek.