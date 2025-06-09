Apple, WWDC 2025'te tanıttığı iPadOS 26 ile VisionOS'tan ilham alan yeni arayüz ve gelişmiş çoklu görev desteği sundu. Yeni iPadOS 26, masaüstüne sabitleme, akıllı güç modu ve yeniden tasarlanan simgelerle dikkat çeken büyük değişiklikler içeriyor.

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC 2025’i bu akşam gerçekleştirecek. 9 Haziran saat 20.00’de başlayan etkinliğin açılış konuşmasında iOS 26, iPadOS 26, macOS, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS işletim sistemleri tanıtıldı.

Bu yılki etkinlikte dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri, işletim sistemlerinin sürüm isimlendirmesinde yapılan güncelleme oldu. Apple, klasik numaralandırma sisteminden uzaklaşarak yeni bir adlandırma yöntemine geçti. Etkinliğin en çok merak edilen duyurularından biri ise, Mark Gurman’a göre bugüne kadarki en büyük yeniden tasarımı içeren iPadOS 26 oldu. İşte merakla beklenen iPadOS 26 ile ilgili tüm detaylar!

iPadOS 26 ile ilgili tüm haberler

Apple, WWDC 2025 etkinliğinde tanıttığı iPadOS 26 ile iPad’in çok yönlülüğünü ve yeteneklerini bir adım ileri taşıyor. Yeni sürüm, baştan sona yenilenmiş bir tasarım anlayışı, tamamen yeniden tasarlanmış pencere yönetim sistemi ve Apple Intelligence destekli akıllı özelliklerle geliyor.

Dosyalarla, ses ve videolarla çalışmayı kolaylaştıran çeşitli geliştirmeler de dikkat çekiyor. iPadOS 26, hem tasarımı hem de işlevselliğiyle kullanıcı deneyimini önemli ölçüde zenginleştirmeyi hedefliyor. Bu güncellemede dikkat çeken başlıca yenilikler arasında yepyeni bir tasarım, tamamen yeniden düşünülmüş pencere yönetim sistemi, Apple Intelligence destekli özellikler ve dosyalarla, ses ve videolarla çalışmayı kolaylaştıran önemli geliştirmeler yer alıyor.

Yepyeni tasarım ve güçlü özellikler

iPadOS 26, dosyaları yönetme, erişme ve düzenleme konusunda kullanıcıya daha fazla kontrol sunuyor. Geliştirilen Dosyalar uygulaması, güncellenmiş liste görünümü sayesinde belgelerin detaylarını yeniden boyutlandırılabilir sütunlarda ve katlanabilir klasör yapısıyla daha düzenli bir şekilde gösteriyor.

Klasörlerin görsel olarak daha kolay ayırt edilebilmesi için artık klasör simgeleri kişiselleştirilebiliyor. Kullanıcılar klasörlere özel renkler, ikonlar ve emoji atayabiliyor; bu değişiklikler tüm cihazlarda senkronize ediliyor.

Aynı zamanda sık kullanılan klasörleri Dock alanına sürükleyip sabitleyerek daha hızlı erişim sağlamak mümkün. Bununla birlikte, kullanıcılar artık belirli dosya türleri için hangi uygulamanın varsayılan olarak açılacağını da seçebiliyor.

iPadOS 26 ile ses kayıtlarında daha fazla kontrol

iPadOS 26, sesle ilgili yeni özelliklerle birlikte geliyor ve bu da hem kayıt yapmayı hem de ses girişlerini yönetmeyi daha esnek hale getiriyor. Artık kullanıcılar, her bir uygulama ya da internet sitesi için farklı mikrofonlar seçebiliyor; böylece hangi ses kaynağının nerede kullanılacağına daha kolay karar verilebiliyor. Kayıt kalitesi de Ses İzolasyonu (Voice Isolation) özelliği sayesinde artıyor. Bu özellik, arka plan gürültüsünü engelleyerek sesin daha net ve temiz şekilde kaydedilmesini sağlıyor.

AirPods 4, gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip AirPods 4 ve AirPods Pro 2 ile birlikte, stüdyo kalitesinde ses kayıtları alınabiliyor ve telefon görüşmeleri de çok daha net bir şekilde yapılabiliyor.

iPadOS 26 ile yeni pencere deneyimi

Apple, WWDC 2025 kapsamında tanıttığı iPadOS 26 ile birlikte çoklu görev deneyimini de bir adım ileri taşıyor. Yeni pencere yönetim sistemi, kullanıcıların uygulamalar arasında daha rahat geçiş yapabilmesini, pencereleri dilediği gibi yönetmesini ve daha esnek bir çalışma alanı oluşturmasını mümkün kılıyor.

Öne çıkan pencere yenilikleri şu şekilde:

Serbest pencere boyutlandırma: Uygulama pencereleri artık istenilen boyutta ayarlanabiliyor ve ekran üzerinde istenilen yere sürüklenip bırakılabiliyor.

Daha fazla açık pencere: Aynı anda birden fazla uygulama penceresi açık tutulabiliyor.

Klasik pencere kontrolleri: Kapatma, küçültme ve yeniden boyutlandırma gibi işlemler artık daha pratik.

Tiling (pencere hizalama) desteği: Pencereler tek bir hareketle ekranda yan yana dizilebiliyor.

Exposé görünümü: Tüm açık pencereler aynı anda ekranda görüntülenerek hızlı geçiş sağlanıyor.

Stage Manager uyumu: Farklı uygulama pencereleri sahneler halinde gruplanabiliyor.

Harici ekran desteği: iPad, harici ekranla kullanıldığında daha geniş bir çalışma alanı sunuyor.

Yeni menü çubuğu özelliği

iPadOS 26 ile birlikte gelen menü çubuğu, kullanıcıların uygulama içi komutlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Ekranın üst kısmından aşağı kaydırılarak ya da imleçle üst kenara gelinerek açılabilen menü, uygulamalara özel içerikler sunuyor.

Apple Intelligence destekli yeni özellikler

Apple’ın yapay zekâ sistemi Apple Intelligence, iPadOS 26 ile birlikte daha gelişmiş ve daha entegre bir hale geliyor. Kullanıcının gizliliğini temel alan bu sistem, gündelik kullanımı kolaylaştıran ve ihtiyaçlara göre şekillenen akıllı öneriler sunuyor.

Canlı çeviri özelliği

iPadOS 26 ile birlikte gelen Canlı Çeviri özelliği, Telefon, FaceTime ve Mesajlar uygulamalarında farklı dillerde iletişimi kolaylaştırıyor.

Mesajlar uygulamasında, bireysel ya da grup mesajları otomatik olarak kullanıcının tercih ettiği dile çevriliyor.

FaceTime görüşmelerinde, konuşmanın sesi duyulmaya devam ederken ekranda anlık olarak çeviri altyazıları gösteriliyor.

Telefon görüşmelerinde ise çeviri, görüşme sırasında sesli olarak sunuluyor.

Yeni Genmoji oluşturma seçenekleri

Apple Intelligence desteğiyle gelen yeni özellikler, kullanıcıların kişiselleştirilmiş emojiler ve görseller oluşturmasını daha da kolaylaştırıyor.

Öne çıkan yenilikler şöyle:

Kendi Genmoji’ni oluşturma: Kullanıcılar, mevcut emojileri temel alarak kendi kişisel Genmoji’lerini yaratabiliyor.

Kişisel detayları özelleştirme: Saç uzunluğu, aksesuarlar ve yüz ifadeleri gibi detaylar isteğe göre değiştirilebiliyor.

Image Playground ile daha fazla kontrol: Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yüz ifadeleri ve kişisel ögeler üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyor.

Yeni stil seçenekleri: Kullanıcılar, ChatGPT aracılığıyla arkadaşlarının kişi kartları için yağlı boya gibi farklı görsel stilleri deneyebiliyor.

“Any Style” özelliği: Kullanıcılar, tam olarak nasıl bir görsel istediklerini tarif ederek kişisel çizim ya da tasarımlar oluşturabiliyor.

ChatGPT ile özgün görseller: Image Playground, kullanıcıların verdiği açıklama veya fotoğraf üzerinden ChatGPT kullanarak özel görseller oluşturabiliyor.

iPadOS 26’da kısayollar uygulaması

iPadOS 26’da Kısayollar uygulaması da Apple Intelligence ile daha güçlü hâle geliyor.

Örneğin: Kullanıcılar, yazı özetleme veya görsel oluşturma gibi işlemler için doğrudan bu yapay zekâ sistemini kullanabiliyor.

Bir öğrenci, derste aldığı sesli kaydın yazıya dökülmüş halini kendi notlarıyla karşılaştıran ve eksik bilgileri tamamlayan bir kısayol oluşturabiliyor.

Kısayollar, Apple Intelligence’tan aldığı çıktılarla daha gelişmiş otomasyonlar kurabiliyor.

iPadOS 26 ile gelen yeni uygulamalar

Journal artık iPad’de. iPadOS 26 ile birlikte Journal uygulaması iPad’e geliyor. Kullanıcılar, günlük yaşamlarına dair notlar alabilirken; Apple Pencil veya dokunmatik ekranla çizim ve el yazısı da ekleyebiliyor.

Günlük kaydına fotoğraf, video, ses kaydı, konum bilgisi ve o anki ruh hali gibi farklı öğeler dahil edilebiliyor. Ayrıca birden fazla günlük oluşturmak mümkün. Yeni gelen harita görünümü ise notları konuma göre düzenlemeyi kolaylaştırıyor.

Apple Games uygulaması tanıtıldı

Yeni Apple Games uygulaması, oyunlara özel bir merkez sunuyor. Bu uygulama üzerinden oyun etkinlikleri, ayarlar ve güncellemeler takip edilebiliyor. Game Overlay özelliği sayesinde kullanıcılar oyun oynarken ayarları değiştirebiliyor, arkadaşlarını arayabiliyor veya davet gönderebiliyor.

Mesajlar uygulamasına yeni kişiselleştirme seçenekleri

iPadOS 26 ile birlikte Mesajlar uygulaması da yenilendi.

Sohbet arka planları artık özelleştirilebiliyor.

Image Playground ile kişiselleştirilmiş arka planlar oluşturulabiliyor.

Sohbetlere anket ekleme özelliği geldi.

Yeniden tasarlanan detaylar sekmesi, paylaşılan içerikleri daha derli toplu sunuyor.

Grup sohbetlerinde yazma göstergeleri görünüyor, ayrıca Apple Cash ile ödeme gönderme ve alma seçenekleri de kullanılabiliyor.

iPadOS 26’ya eklenen diğer yenilikler