90’lı yılların unutulmaz yapımlarından Evde Tek Başına’nın yıldızı Macaulay Culkin, Disney’in çekeceği devam filminde Kevin McCallister olarak geri dönebilir. Kült serideki üçüncü halkanın ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.

Klasik yapımların yeniden çekilmesi/başlatılması trendine katılan filmlerden biri de Evde Tek Başına olacak. Hollywood endüstrisinin çok büyük bir bölümünü kontrol eden Disney, 90’ların efsane serisine yepyeni bir yorum getirmeye hazırlanıyor. Esasen Evde Tek Başına’nın fikri mülkiyet hakları Fox’un elinde bulunuyordu; ancak Disney’in 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 71 milyar dolara satın alması ile stüdyonun elindeki tüm film hakları Disney’e geçmiş oldu.

Disney CEO’su Bob Iger, Ağustos 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, çocukluğunu 90’larda veya 2000’li yılların başında geçiren kişilerin kalbinde özel bir yere sahip olan Evde Tek Başına serisinin yeniden çekileceğini müjdelemişti. Buna rağmen filmin orijinal serinin bir devamı niteliğinde mi olacağı yoksa reboot yani yeniden mi çekileceği netlik kazanmamıştı. Bugün ortaya çıkan bazı bilgiler, ilk senaryonun daha olasılı olduğuna işaret ediyor.

Macaulay Culkin, Evde Tek Başına'nın yeni filminde yetişkin Kevin olarak karşımıza çıkabilir

Disney’e yakın kaynaklara göre serinin yıldızı Macaulay Culkin, yeni filmde de rol alabilir. Orijinal seride Kevin McCallister karakterini canlandıran 39 yaşındaki aktör, bu kez kendi güvenlik firmasına sahip olan yetişkin Kevin’a hayat verecek. Bu seferki afacanımız ise Jojo Rabbit filminden tanıdığımız 11 yaşındaki İngiliz oyuncu Archie Yates olacak.

Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda Rob Delaney ve Ellie Kemper’ın da olmasını bekliyoruz. 1991 ve 1992 yıllarında yayınlanan iki filmden oluşan Evde Tek Başına serisi, dünya çapında toplam 836 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.