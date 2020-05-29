Bilim İnsanları, Maddenin Yeni Bir Halini Keşfettiler

Maddeler, doğada bulundukları hallere göre katı, sıvı, gaz ve plazma şeklinde sınıflandırılırlar. Radboud ve Uppsala Üniversitelerindeki fizikçiler ise yeni yapay zeka platformları oluşturmak için kullanılabilecek “kendinden kaynaklı spin cam” adında yeni bir madde hali keşfederek klasik bilgilerimizin tazelenmesi gerektiğini ortaya koydular.

Manyetizma, genellikle bir maddenin atomlarındaki elektronların hepsi aynı yönde döndüğünde ortaya çıkar, ancak spin camında atomik mıknatısların bir sırası yoktur. Yani hepsi rastgele yönlerde döner. Hollanda’da bulunan Radboud Üniversitesi ve İsveç’teki Uppsala Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, “kendinden kaynaklı spin cam” adında yeni bir madde hali keşfettiler.

Şimdiye kadar spin camlar sadece belirli alaşımlarda bulunmuştu ancak şimdi araştırmacılar, bunun doğal olarak saf element neodimyumda meydana geldiğini gözlemlediler. Fizikçiler, yeni madde halini alaşım versiyonundan ayırt etmek için “kendinden kaynaklı spin camı” adını verdiler.

Araştırmacılar, yeni keşfedilen madde halinin saf element neodimyumda meydana geldiğini belirtiyorlar

Madde üzerindeki incelemeleri Taramalı Tünelleme Mikroskopisi (STM) ile yapan araştırmacılar, neodimyumdaki atomik dönüşlerin bir sarmal gibi farklı hızlarda gerçekleştiğini ve bu sarmalın şeklinin sürekli değiştiğini keşfetti.

Çalışmanın yazarı Daniel Wegner, “STM, tek tek atomların yapısını görmemizi sağlıyor. Böylece kuzey ve güney kutuplarını çözebiliyoruz. Yüksek hassasiyetli görüntülemedeki bu ilerleme ile neodimyumdaki davranışı keşfedebildik. Bu kolay bir şey değil” değerlendirmesini yaptı.

Ekip, neodimyumun kendinden kaynaklanan tek spin camı olmadığını düşünüyor. Yeni madde halinin ne için kullanılabileceğine gelince; araştırmacılar, nöron benzeri bu madde davranışının, gelecekteki yapay zeka sistemlerine yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar.

Çalışmanın yazarı Alexander Khajetoorians, “Neodimyum, yapay zekada kullanılan temel davranışı taklit etmek için bir platform olabilir. Normalde basit mıknatıslarla insan beyinden ilham alan bir bilgisayar inşa edilemezdi, ancak karmaşık davranışa sahip materyaller, bunun için en uygun adaylar olabilir” ifadelerini kullandı.