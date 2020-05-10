Füzyon Reaktörlerini Stabil Hale Getirmenin Yolu

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Fizikçiler, Füzyon Reaktörlerini Stabil Hale Getirmenin Bir Yolunu Keşfetti

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Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılar, füzyon reaktörlerini kontrol etmenin yeni bir yolunu bulmuş olabilir. Bu keşif, füzyon reaktörlerinin gerçekleşmesi için önemli bir adım teşkil etme potansiyeline sahip.

Bilimin hemen her alanında farklı nihai hedefler var. Fizikçilerin şu andaki nihai hedeflerinden biri de soğuk füzyonu gerçekleştirebilmek. Şu anda ise sadece sıcak füzyon gerçekleştirebiliyoruz, o da pek çok sorunla gerçekleşiyor. 

Günümüzdeki füzyon reaktörlerinde hafif elementleri plazma formunda kullanmak gerekiyor. Sorun ise bu elementlerden üretilen plazmanın Güneş kadar sıcak olabilmesi ve kontrol edilmek için fazla dengesiz ve tahmin edilemez olmasından kaynaklanıyor.

Manyetik adalar

manyetik adalar

Plazmanın istediğimizi yapması ve daha verimli, daha tahmin edilebilir şekilde davranması için bir yol olabilir. Bu yöntem de Physics of Plasmas dergisinde yayınlanan bir teorik fizik makalesinde karşımıza çıkıyor. 

Princeton ekibi, süper sıcak füzyon reaktörlerinin içine radyo frekansları göndermek, manyetik adalar oluşmasını engelleyebilir. Bu manyetik adalar baloncuk gibi yapılar oluşturarak plazmada kontrol edilemeyen, ani enerji salınımlarına neden olabiliyor. 
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“Adaların büyümemesini istiyoruz” diye açıklama yapan Princeton Plazma Fiziği Programı yüksek lisans öğrencisi ve makalenin yazarı Eduardo Rodriguez, buna odaklanmanın füzyon reaktörlerini daha stabil hale getireceğini söylüyor.

Füzyon reaktörü nedir?

füzyon reaktörü

Nükleer enerji, üzerinde pek çok tartışmanın döndüğü bir konu. Atomları güneşin çekirdeği kadar, ve hatta zaman zaman daha sıcak hale getirerek yeni atomlar üretmek ve bu tepkimeyi sürekli halde tutmak, enerji üretimi ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere sahip. 

Bu tepkimeleri kontrollü şekilde başlatabilmek ve devamlılığını sağlamak, en basit anlatımıyla Iron Man’in göğsündeki Arc Reactor’ü gerçekleştirebilmeyi sağlayabilir. Enerji kaynağımız da teorik olarak sonsuza kadar dayanabilir. Böylece enerji krizlerinin de önüne geçilebilir.
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Bilim insanları uzun süredir füzyon ile stabil bir şekilde enerji üretmeyi amaçlıyor. Bu adımın ardından da füzyonun soğuk şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Enerjiyi en efektif şekilde kullanmak gelecekte insanlığın ilerleyeceği yolu önemli şekilde değiştirecektir. 

Kaynak : https://futurism.com/the-byte/physicists-discover-new-trick-to-stabilize-fusion-reactors
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