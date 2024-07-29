Yeni bir iddiaya göre Mafia: Definitive Edition, Xbox Game Pass kütüphanesine eklenebilir. İddiada oyunun geliş tarihi de var.

Microsoft’un aylık yüzlerce oyuna erişmemizi sağlayan ücretli abonelik hizmeti Xbox Game Pass’e düzenli olarak büyük oyunlar eklendiğini görüyorduk. Örneğin geçen hafta, Activision Blizzard birleşmesi kapsamında Call of Duty: Modern Warfare 3 resmen kütüphaneye eklenmişti.

Bugün ise oyuncuları heyecanlandıracak bir iddia daha ortaya atıldı. Mafia: Definitive Edition’ın Game Pass’e ekleneceği öne sürüldü.

13 Ağustos’ta gelebilir

Oyunlar hakkında güvenili sızıntılarıyla bilinen NateTheHate, ResetEra üzerinden ortaya attığı iddiayla Mafia: Definitive Edition’ın önümüzdeki ay Game Pass’e ekleneceğini belirtti. Ardından bir başka güvenili kaynak olan eXtas1s de bu iddiaya destek verdi. Eğer doğruysa, 13 Ağustos günü oyunun abonelerle buluştuğunu görebiliriz.

Bunun dışında Crash Bandicoot N. Sane üçlemesinin 8 Ağustos’ta kütüphaneye ekleneceği, Wargroove 2’nin ise ağusots içinde abonelerle buluşacağı öne sürüldü.

2K imzası taşıyan ve 2020’de piyasaya sürülen Mafia: Definitive Edition, 2002’de çıkan ikonik ilk Mafia oyunun yeniden yapımı (remake) olarak karşımıza çıkıyor. Grafiklerden oynanışa kadar birçok iyileştirme içeren yapımda mafyayla kasıtsızca yaşadığı bir olay nedeniyle istemeden suç dünyasına dahil olan Tommy Angelo’nun hikâyesini oynuyoruz.

Mafia: Definitive Edition’ın Steam’de 39,99 dolar (1.320 TL), Xbox’ta ve Epic Games’te ise 259 TL fiyata sahip olduğunu belirtelim.

Mafia: Definitive Edition fragmanı: