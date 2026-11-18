Peki ama bu ikilemi ortadan kaldıran ve aynı anda hem güçlü hem de nazik olabilen akıllı teknolojiler nasıl çalışıyor? Gelin, mutfaktaki bu büyük sorunu çözen bölgesel yıkama özelliğine yakından bakalım.
Aynı Sepette Farklı Dünyalar
İçerikten Görseller
Sepetin alt kısmına hem inatçı kirlere sahip ağır tencereleri hem de narin bardakları yerleştirdiğimizde, aslında makineden imkansız bir denge kurmasını bekleriz. Klasik sistemler suyu her yere aynı şiddette gönderdiği için bu dengeyi asla kuramaz.
Bölgesel Temizlik Zekası
Bulaşık makinelerinde yaşanan bu problemi çözen en büyük inovasyon, sepeti tek bir alan olarak değil, farklı bölgeler olarak değerlendirmektir. Siemens'in geliştirdiği powerSelect özelliği, alt rafta tam dört bağımsız bölge oluşturarak temizliği hedeflenen alana odaklar.
Her Bölgeye Özel Yoğunluk Ayarı
Bu teknoloji sayesinde makinenin alt rafındaki dört bağımsız bölge için temizlik yoğunluğunu tamamen bireysel olarak seçebilirsiniz. Yani sol ön tarafta hassas yıkama yapılırken, sağ arka tarafta yoğun bir tazyik uygulanabilir.
İhtiyaca Göre Üç Farklı Seviye
Bölgeleri ayarlarken çaresiz değilsiniz. Sistemin size sunduğu yoğun, normal veya narin olmak üzere üç farklı yıkama seviyesi arasından ihtiyacınıza en uygun olanı seçerek kir durumuna müdahale edebilirsiniz.
Farklı Bulaşıklara Eşzamanlı Kusursuz Bakım
Kurulan bu bölgesel yoğunluk dağılımı sayesinde makineniz; kristal bardaklar veya çelik tencereler gibi birbirine tamamen zıt karakterdeki farklı bulaşık türleri için bile aynı yıkama döngüsünde mükemmel yıkama performansı verir. Bardaklarınız korunurken tencereleriniz pırıl pırıl çıkar.
Akıllı Telefondan Gelen Kontrol
Makinenin başına eğilip bu ayarları yapmak zorunda da değilsiniz. Alt sepetin dört bölümü için belirleyeceğiniz temizlik yoğunluğu seviyesini bulaşık makinesi kontrol paneli veya Siemens Home Connect uygulaması üzerinden kolayca seçebilirsiniz.
Mutfakta bulaşıkları türüne ve kirlilik oranına göre ayırıp günlerce bekletme veya ayrı ayrı yıkama devri tamamen kapanıyor. Cam eşyalarınızı korurken zorlu kirleri de aynı yıkamada dize getiren bu akıllı mühendislikle tanışmak için Siemens bulaşık makinelerine göz atabilirsiniz.