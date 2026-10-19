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Deterjanı Göz Kararı Koyma Devrini Bitirerek Yüksek Oranda Tasarruf Sağlayan Sistemler Nasıl Çalışıyor?

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Çamaşır yıkarken deterjan kapağını ağzına kadar doldurmanın "daha temiz" sonuç vereceğini sandığımız o karanlık çağları nihayet geride bırakıyoruz. Günümüzde akıllı çamaşır makineleri, yapay zeka ve gelişmiş sensörler sayesinde "göz kararı" devrini bitirip hem bütçemizi hem de doğayı korumaya başladı.

Deterjanı Göz Kararı Koyma Devrini Bitirerek Yüksek Oranda Tasarruf Sağlayan Sistemler Nasıl Çalışıyor?
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

Peki, damlası damlasına hesap yapan ve sıfır israfla çalışan bu yeni nesil çamaşır makinesi sistemleri arka planda tam olarak hangi teknolojileri kullanıyor?

Yük ağırlığına ve kirliliğe göre hassas ayarlama

Akıllı çamaşır makineleri, gelişmiş sensörleri sayesinde tambur içerisine atılan çamaşır yükünün ağırlığını hassas bir şekilde ölçer. Bu sayede, seçtiğiniz programa ve yük miktarına göre gereken optimum yıkama mekaniği ile su seviyesi makinenin beyninde otomatik olarak belirlenir. Örneğin Siemens’in intelligentDosing Plus teknolojisi, yük ağırlığını ve kirlilik seviyesini analiz ederek kullanılacak en ideal deterjan ve yumuşatıcı miktarını otomatik olarak belirler.

İçerikten Görseller

Deterjanı Göz Kararı Koyma Devrini Bitirerek Yüksek Oranda Tasarruf Sağlayan Sistemler Nasıl Çalışıyor?
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Optik sensörlerle suyun bulanıklık tespiti

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Yıkama esnasında suyun bulanıklık seviyesini sürekli olarak ölçen optik sensörler, çamaşırların ne kadar kirli olduğunu saptıyor. Eğer su çok çabuk kirleniyorsa makine, lekelerin inatçı olduğunu anlayıp müdahale planını anlık olarak güncelliyor.

Barkod tarama teknolojisiyle gelen kusursuz formül

İşin asıl devrim yaratan teknolojik kısmı ise kullandığınız deterjanın kullanım önerilerini makineye tanıtabilmekten geçiyor. Akıllı telefonunuzun kamerasıyla deterjan şişesinin barkodunu okuttuğunuzda, o markanın önerilen kullanım bilgileri doğrudan sisteme entegre ediliyor.

Uygulama üzerinden anlık veri senkronizasyonu

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Okutulan bu barkod verisi, evinizin Wi-Fi ağı üzerinden akıllı çamaşır makinesinin işletim sistemine saniyeler içinde iletiliyor. Siemens Home Connect uygulaması üzerinden deterjanın barkodu okutulduğunda, makine seçilen deterjan tipi (örneğin konsantre deterjan) için temel dozaj ayarını yapar. Yıkama sırasında ise bu temel ayarı; çamaşırın ağırlığı, kirlilik seviyesi ve suyun sertliği gibi gerçek zamanlı verilerle birleştirerek en hassas dozajlamayı gerçekleştirir.

intelligentDosing gibi öncü sistemlerin kusursuz entegrasyonu

Tüm bu verileri işleme konusunda Siemens gibi öncü teknoloji üreticilerinin geliştirdiği intelligentDosing (akıllı dozajlama) sistemleri devreye giriyor. Sistem; çamaşırın ağırlığı, kirlilik seviyesi, suyun sertliği ve mobil uygulamadan gelen deterjan tipi verilerini bir yapay zeka havuzunda harmanlayarak, deterjanı mililitresine kadar tam kararında kullanır.

Gereksiz köpürmenin önüne geçerek su tasarrufu sağlama

Fazla deterjanın yarattığı aşırı köpük, makinenin o köpüğü arındırmak için fazladan su ve enerji harcamasına neden olan bir numaralı düşmandır. Dozajın sensörler yardımıyla tam kıvamında ayarlanması, gereksiz durulama döngülerini iptal ederek ciddi anlamda su ve elektrik tasarrufu sağlıyor.

Kıyafetlerin ömrünü uzatan kimyasal optimizasyon

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Kıyafetlerin çabuk yıpranmasının ve renklerinin solmasının en büyük nedeni, kumaş lifleri arasında hapsolan deterjan artıklarıdır. Akıllı dozajlama sayesinde her zaman doğru miktarda deterjan kullanıldığı için kumaş lifleri arasında deterjan artığı kalmaz. Bu durum, giysilerin renklerinin solmasını ve dokularının sertleşmesini engelleyerek ömürlerini uzatır.

IoT ile kişiselleşen ev içi akıllı ekosistem

Sistem zamanla sizin yıkama sıklığınızı ve favori deterjan tercihlerinizi öğrenerek Nesnelerin İnterneti (IoT) ağınızda tamamen size özel bir veri profili oluşturuyor. Böylece çamaşır makineniz sadece bir beyaz eşya olmaktan çıkıp, deterjan bitmeye yaklaştığında size haber veren akıllı bir tasarruf asistanına dönüşüyor.

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