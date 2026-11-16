Profesyonel Şeflerin Gizli Silahı Evimize Girdi: Tencereyi Kaydırarak Isı Değiştiren powerMove Plus Teknolojisi

Peki, şeflerin bu "kaydırarak ısı değiştirme" tekniği evimizdeki mutfaklara gelseydi nasıl olurdu? Gelin, pişirme alışkanlıklarımızı baştan yazan bu sezgisel mutfak mühendisliğine yakından bakalım.
Düğmelerle Boğuşmaya Son Veren Sezgisel Pişirme
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Klasik ocaklarda yemeğin aşamasına göre sürekli ısı ayarını değiştirmek zorundasınızdır. Ancak ileri pişirme teknolojilerinde, bu işlemi cihazın kendisi üstlenir. Siemens'in geliştirdiği powerMove Plus teknolojisi, sezgisel çalışma ve besinleri ayrı ayrı hazırlama imkanı sunarak sizi sürekli ayar yapma zahmetinden kurtarır.
Ocağı Üç Farklı Isı Bölgesine Ayıran Mühendislik
Bu teknolojinin temelinde, ocağın yüzeyini sanal parçalara bölmek yatar. powerMove Plus teknolojisi, pişirme yüzeyini tam üç ayrı ısıtma alanına ayırır. Bu sayede tek bir pişirme alanı üzerinde birbirinden tamamen farklı sıcaklık seviyeleri oluşturulur.
Yemeğin Ritmine Uyum Sağlayan Otomatik Geçişler
Yemek yaparken süreç dinamiktir; aniden kaynayan bir sosu hemen kısmak gerekebilir. Bu teknoloji yemeğin ritmine tam anlamıyla uyum sağlar. Siz pişirme kaplarını hareket ettirdikçe, ocak bunu algılar ve ısı ayarları hiçbir düğmeye dokunmanıza gerek kalmadan otomatik olarak değişir.
Ön Tarafta Mühürleme, Arka Tarafta Dinlendirme
Bu 3 bölgeli sistemin kullanımı aslında oldukça pratiktir. Ocağın ön kısmını yüksek sıcaklıklarda yemek pişirmek (örneğin et mühürlemek veya su kaynatmak) için ayarlayabilirsiniz. İşleminiz bittiğinde tencereyi ocağın arka kısmına doğru kaydırmanız yeterlidir; arka kısmı ise pişen yemekleri sıcak tutmak veya hafifçe demlendirmek için kullanabilirsiniz.
Profesyonel şeflerin hızını ve pratikliğini kendi mutfağınıza taşıyan bu inovasyon sayesinde, yemek yaparken sürekli ayarlarla uğraşmak yerine tamamen tarifinize odaklanabilirsiniz. Dokunmatik tuşlarla boğuşmadan, sadece tencerenizi kaydırarak ocağı yönetme özgürlüğü sunan Siemens ocaklara göz atabilirsiniz.