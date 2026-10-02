Akıllı ev teknolojileri artık sadece telefondan ışıkları açıp kapatmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Evimizdeki beyaz eşyalar, kendi aralarında tıpkı bizim gibi mesajlaşıyor, veri paylaşıyor ve ortak kararlar alıyor. Peki ama bir çamaşır makinesi ile kurutma makinesi arka planda nasıl haberleşiyor? Gelin, evimizdeki kapalı devre iletişim ağına (M2M) yakından bakalım.

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Makineler Arası İletişim (M2M) Nedir?

M2M, cihazların insan müdahalesi olmadan kablosuz ağlar üzerinden birbirleriyle doğrudan veri alışverişi yapmasıdır. Bu teknoloji sayesinde ev aletleriniz birbirinden habersiz çalışan makineler olmak yerine, uyumlu bir orkestra gibi hareket eder.

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Sensörlerin Hassas Ölçümleri

Çamaşır makineniz çalışırken sadece suyu ısıtıp tamburu döndürmez; aynı zamanda çamaşırın miktarını ve sıkma sonrasındaki nem oranını sensörleriyle anlık olarak ölçer. Elde edilen bu dijital veriler, iki makine arasındaki iletişimin temelini oluşturur.

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Wi-Fi Ağının Görünmez Mesaisi

Toplanan bu veriler, evinizdeki standart Wi-Fi ağı üzerinden kapalı bir döngüde iletişim modüllerine veya bulut sistemine aktarılır. Yani internet bağlantınız sadece dizi izlemek için değil, beyaz eşyalarınızın kendi aralarında "konuşması" için de devrededir.

Çamaşır Makinesi Kurutmaya Tam Olarak Ne Söyler?

Yıkama bittiğinde çamaşır makinesi, kurutucuya "Biten yıkama programına göre 5 kilo çamaşırı 1000 devirde sıktım, nem oranı şu düzeyde" şeklinde özetleyebileceğimiz şifrelenmiş bir sinyal gönderir. Bu sayede kurutma makinesi neyle karşılaşacağını siz daha kapağı açmadan öğrenmiş olur.

intelligentDry ile Kusursuz Algoritma

Bu veri transferinin en başarılı ve pratik örneklerinden birini Siemens’in intelligentDry teknolojisinde görüyoruz. Çamaşır makinesinden gelen yıkama programı verilerini anında işleyen Siemens kurutma makinesi, ıslak çamaşırlar için en doğru kurutma programını otomatik olarak seçiyor.

Kumaşın Ömrünü Uzatan Kararlar

Makinelerin kurduğu bu iletişim sayesinde yünlüleriniz çekme riski yaşamaz veya hassas kumaşlar gereğinden fazla ısıya maruz kalmaz. intelligentDry teknolojisi, kendisine iletilen yıkama programı ve nem verilerine en uygun kurutma sıcaklık profilini saniyeler içinde ayarlar.

Gereksiz Enerji Tüketimine Son

Kurutma makinesi tam olarak ne kadar ıslaklıkta ve ağırlıkta bir çamaşır kurutacağını önceden bildiği için program süresini optimize eder. Bu durum hem makinenin gereksiz yere çalışmasını engeller hem de elektrik faturasında ciddi bir tasarruf sağlar.

Tam Otomasyonla Kullanıcıya Kalan Tek Görev

Sistem kendi içindeki bu karmaşık veri transferini milisaniyeler içinde kusursuzca hallederken, sizin yapmanız gereken tek şey ayar düğmeleriyle uğraşmadan çamaşırları birinden diğerine aktarmaktır. Teknoloji her geçen gün hayatımızdaki angarya yükleri alarak bize daha fazla boş zaman yaratmaya devam ediyor.

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