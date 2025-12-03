Togg'a Yeni Rakip: Malezya Fiyat Performans Canavarı İlk Yerli Otomobilini Tanıttı

Küresel çapta elektrikli otomobillere artan rekabete Malezya da kendi yerli otomobili Perodua QV-E ile dâhil oluyor.

Küresel elektrikli otomobil rekabetinde dengeleri değiştirecek bir hamle de Asya’dan geldi. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ardından, Malezya da kendi milli elektrikli otomobil projesini hayata geçirdi. Uygun fiyatı ve arkasındaki teknoloji deviyle dikkat çeken "Perodua QV-E", pazara iddialı bir giriş yapıyor.

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam ederken, ülkeler kendi yerli markalarını oluşturma yarışına hız verdi. Türkiye'nin Togg ile yakaladığı başarının bir benzeri için harekete geçen Malezya, ilk yerli elektrikli otomobili Perodua QV-E'yi resmen tanıttı.

Avrupa teknolojisi Asya imzası

Perodua QV-E, sadece yerel mühendisliğin değil, küresel bir iş birliğinin de ürünü. Aracın geliştirilme sürecinde, otomotiv dünyasının dev ismi Avusturyalı Magna Steyr’in imzası bulunuyor. Bu stratejik ortaklık, aracın sürüş dinamikleri ve güvenlik standartları konusunda dünya klasmanında olduğunun bir göstergesi.

Menzil : Tek şarjla 445 km (NEDC standartlarına göre) yol kat edebiliyor.

: Tek şarjla 445 km (NEDC standartlarına göre) yol kat edebiliyor. Performans: 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.5 saniyede ulaşıyor.

Fiyatıyla ezber bozacak

Perodua QV-E’nin en büyük kozu ise şüphesiz fiyat etiketi. Lansmana özel açıklanan 80.000 Malezya Ringgiti (yaklaşık 18.000 dolar) seviyesindeki fiyatı, onu elektrikli araç pazarında "fiyat/performans canavarı" yapmaya aday gösteriyor.

Togg T10X'in premium segmentteki konumu düşünüldüğünde, Malezya'nın temsilcisi daha ulaşılabilir bir segmentte rekabet ederek, özellikle Asya pazarında ve gelişmekte olan ülkelerde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir.