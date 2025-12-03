Tümü Webekno
Togg'a Yeni Rakip: Malezya Fiyat Performans Canavarı İlk Yerli Otomobilini Tanıttı

Küresel çapta elektrikli otomobillere artan rekabete Malezya da kendi yerli otomobili Perodua QV-E ile dâhil oluyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Küresel elektrikli otomobil rekabetinde dengeleri değiştirecek bir hamle de Asya’dan geldi. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ardından, Malezya da kendi milli elektrikli otomobil projesini hayata geçirdi. Uygun fiyatı ve arkasındaki teknoloji deviyle dikkat çeken "Perodua QV-E", pazara iddialı bir giriş yapıyor.

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşüm hız kesmeden devam ederken, ülkeler kendi yerli markalarını oluşturma yarışına hız verdi. Türkiye'nin Togg ile yakaladığı başarının bir benzeri için harekete geçen Malezya, ilk yerli elektrikli otomobili Perodua QV-E'yi resmen tanıttı.

Avrupa teknolojisi Asya imzası

Perodua QV-E

Perodua QV-E, sadece yerel mühendisliğin değil, küresel bir iş birliğinin de ürünü. Aracın geliştirilme sürecinde, otomotiv dünyasının dev ismi Avusturyalı Magna Steyr’in imzası bulunuyor. Bu stratejik ortaklık, aracın sürüş dinamikleri ve güvenlik standartları konusunda dünya klasmanında olduğunun bir göstergesi.

  • Menzil: Tek şarjla 445 km (NEDC standartlarına göre) yol kat edebiliyor.
  • Performans: 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.5 saniyede ulaşıyor.

Fiyatıyla ezber bozacak

Perodua QV-E

Perodua QV-E’nin en büyük kozu ise şüphesiz fiyat etiketi. Lansmana özel açıklanan 80.000 Malezya Ringgiti (yaklaşık 18.000 dolar) seviyesindeki fiyatı, onu elektrikli araç pazarında "fiyat/performans canavarı" yapmaya aday gösteriyor.

Togg T10X'in premium segmentteki konumu düşünüldüğünde, Malezya'nın temsilcisi daha ulaşılabilir bir segmentte rekabet ederek, özellikle Asya pazarında ve gelişmekte olan ülkelerde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir.

Otomobillerde Binlerce Çip Varken Neden Bir Telefon Kadar Hızlı Değiller?
Uzun Yolda Gece mi Gündüz mü Daha Az Yakar: İşte Tüketimi Etkileyen Kritik Faktörler
BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler Açıklandı

