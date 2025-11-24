Mark Zuckerberg, Meta ile şimdi de elektrik satmayı planlıyor

Meta, yapay zekâ veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için ABD’de elektrik ticareti izni istedi. Teknoloji devi ürettiği fazla elektriği satmayı planlıyor.

Meta, veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için ABD'de elektrik ticareti yapma başvurusunda bulundu. Şirket, yapay zekâ yatırımlarını sürdürülebilir kılmak için bu adımı atıyor.

Plan, uzun vadeli yenilenebilir enerji anlaşmalarıyla başlayacak. Meta bu enerjiyi ya kendi sistemlerinde kullanacak ya da enerji piyasasında fazlasını satarak gelir elde edecek.

Elektrik piyasasına giriş, Meta’nın sadece sosyal medya değil, aynı zamanda altyapı ve enerji alanında da güçlenme stratejisinin parçası.

Henüz izin süreci tamamlanmadı. Ancak onay çıkarsa Meta, tıpkı Amazon ve Google gibi teknolojiyle enerjiyi birleştiren devlerden biri hâline gelecek.