Son dönemle ünlü markaların logolarını daha sade şekilde yeniden ele alıp değiştirdiğine şahit olmuşsunuzdur. Peki bunun altında yatan sebep ne?

Markaların daha basit ve minimalist logoları tercih etmesi, tek bir sebebe bağlı değil.

Bu davranış hem marka kimliği hem de müşteri ilişkileri noktasındaki stratejileriyle ilgili. Ve altında birkaç önemli neden yatıyor.

İlk sebebi, tahmin edileceği gibi dijitalleşme.

Pek çok marka, yer aldığı sektör ne olursa olsun dijital dünyada kalıcı olmak ve daha çok tanınmak istiyor. Karmaşık logolar yerine daha sade logolar, farklı ekran boyutlarına ve çözünürlüklere daha kolay uyuyor, hâliyle hatırlanması da daha kolay oluyor.

Yine aynı şekilde bu logolar ürün ambalajları, baskılar, reklam panoları gibi farklı mecralarda da kolayca kullanılabiliyor.

Bir diğer sebep, sade tasarımların akılda daha kalıcı olması.

Daha basit ve minimalist logolar, karmaşık tasarımlara göre daha kolay hatırlanabiliyor.

Her şey gibi logo tasarımları da zamanla eskiyor ve markayı dönemin trendlerinden çok daha uzakmış gibi konumlayabiliyor. Minimalist tasarımlar ise geçerliliğini çok daha uzun bir süre koruyabiliyor. Yani markalar için daha güvenli bir yol.

Peki siz markaların son dönemdeki logolarını nasıl buluyorsunuz? Favorilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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