Markaların Logolarını Artık Daha Sade, Minimalist Logolarla Değiştirmesinin Arkasındaki Strateji

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Son dönemle ünlü markaların logolarını daha sade şekilde yeniden ele alıp değiştirdiğine şahit olmuşsunuzdur. Peki bunun altında yatan sebep ne?

Markaların daha basit ve minimalist logoları tercih etmesi, tek bir sebebe bağlı değil

Bu davranış hem marka kimliği hem de müşteri ilişkileri noktasındaki stratejileriyle ilgili. Ve altında birkaç önemli neden yatıyor

İlk sebebi, tahmin edileceği gibi dijitalleşme.

nissan eski yeni logo

Pek çok marka, yer aldığı sektör ne olursa olsun dijital dünyada kalıcı olmak ve daha çok tanınmak istiyor. Karmaşık logolar yerine daha sade logolar, farklı ekran boyutlarına ve çözünürlüklere daha kolay uyuyor, hâliyle hatırlanması da daha kolay oluyor. 

Yine aynı şekilde bu logolar ürün ambalajları, baskılar, reklam panoları gibi farklı mecralarda da kolayca kullanılabiliyor.

Bir diğer sebep, sade tasarımların akılda daha kalıcı olması.

burger king logo

Daha basit ve minimalist logolar, karmaşık tasarımlara göre daha kolay hatırlanabiliyor

Her şey gibi logo tasarımları da zamanla eskiyor ve markayı dönemin trendlerinden çok daha uzakmış gibi konumlayabiliyor. Minimalist tasarımlar ise geçerliliğini çok daha uzun bir süre koruyabiliyor. Yani markalar için daha güvenli bir yol.

Peki siz markaların son dönemdeki logolarını nasıl buluyorsunuz? Favorilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. 

Kaynaklar: Medium, Alpha

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz:

 

İLGİLİ HABER

BMW’nin Mavi, Mor ve Kırmızı Renkteki 'M' Logosu Ne Anlama Geliyor? Hiçbir Renk Öylesine Konulmamış!
İLGİLİ HABER

Gören Herkese İlginç Gelen Škoda’nın Logosunun Anlamı
İLGİLİ HABER

Sorunsuz Otomobilleriyle Hafızalara Kazınan Toyota’nın Logosunun İlginç Anlamı

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler