Çoğumuzun hafızasına sorunsuz bir otomobil olarak kazınan Toyota’nın logosu, tam olarak ne anlama geliyor? Arkasında yatan hikâyeyi anlatıyoruz.

Toyota’nın logosu hepimizin bildiği gibi iç içe geçmiş üç ovalden oluşuyor.

Ancak bu ovaller, oraya öylesine konulmamış. Peki Japon üretici bu logoyla ne anlatmak istemiş?

Toyota, şimdiye kadar 6 farklı logo kullanmış.

Kurulduğu 1937 yılından bu yana 6 farklı logo kullanan Toyota’nın logosu şu anki hâlini şirketin 50. yıl dönümünün kutlandığı 1989 yılında almış. Japon üretici, bu logoyu diğer markaların logolarından ayrılmak ve daha özgün bir tasarım ortaya çıkarmak amacıyla seçmiş. Logoyu Toyota'nın o dönemdeki tasarım ekibi hazırlamış.

Peki iç içe geçmiş bu ovallerin anlamı ne?

Tam ortadaki dikey olarak konumlandırılan ve onu kesen oval, Toyota’nın müşterileri olan ilişkisini ve şirketi simgeliyor. Toyota burada müşterileri ve ürünleri arasındaki güçlü ilişkiyi aktarmak istiyor. Aynı zamanda bu ovaller 'T' harfini oluşturacak şekilde kesişiyor. Bu da direkt markanın ismini yansıtıyor. En dıştaki oval de Toyota'nın evrenselliğini temsil ediyor.

Toyota’nın bu logosu, ilk defa Celsior modelinde kullanılmış.

Markanın hibrit otomobiller için mavi çizgili logoyu kullandığını da hatırlatalım.

Ancak Toyota geçtiğimiz sene mavi çizgileri kullanmayı bırakacaklarını ve hibrit otomobillere bir rozet ekleyeceklerini açıkladı.

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