Teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee'nin duvar kağıdı uygulaması 1 yılda iflas etti

MKBHD’nin geliştirdiği Panels, eleştiriler ve ekip değişiklikleri sonrası 31 Aralık 2025’te kapanıyor. Uygulama mağazalardan kaldırılacak, abonelere geri ödeme yapılacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

MKBHD’nin ekibi tarafından geliştirilen Panels uygulaması, gelen eleştiriler ve ekip değişiklikleri sonrası sürdürülemez hâle geldiği için 31 Aralık 2025’te kapatılıyor. Uygulama, yüksek abonelik fiyatı ve reklam odaklı tasarımı nedeniyle çıkışından beri tartışma yaratmıştı.

Kapatma kararıyla birlikte uygulama mağazadan kaldırılacak ve tüm kullanıcı verileri silinecek. Aktif abonelikler otomatik olarak sonlandırılacak ve kullanıcılara geri ödeme yapılacak. Bu süreçte, uygulamanın arayüz ve işlevlerini geliştirme planlarının da rafa kalktığı açıklandı.

Ekip, kapanışın ardından Panels’in kod tabanını açık kaynak olarak GitHub’da paylaşacak. Böylece uygulama topluluk tarafından yeniden ele alınabilecek. MKBHD, uygulamanın vizyonunun tam olarak yansıtılamadığını ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşamadığını belirtti.

Panels’in sonlandırılması, içerik üreticilerinin teknoloji projelerinde yaşadığı ölçeklenme sorunlarına bir örnek olarak görülüyor. Uygulamanın kısa ömürlü olmasına rağmen tasarım yaklaşımı ve özelleştirilebilir duvar kâğıdı sistemi kullanıcılar tarafından ilgi görmüştü.

