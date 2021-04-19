Ingenuity’nin İlk Uçuşunu Gösteren Görüntüler Paylaşıldı

Mars’ta başarılı bir şekilde kalkış ve iniş yapan Ingenuity helikopterinin tarih yazdığı anlar, yüksek kaliteli bir şekilde NASA tarafından paylaşıldı. Görüntüler, Perseverance uzay aracının Mastcam-Z kameralarından çekildi.

NASA, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyayla birlikte canlı yayında büyük bir başarıya imza atmıştı. Milyonlarca kişinin izlediği canlı yayında Dünya’dan Temmuz 2020’de fırlatılan Perseverance uzay aracı ve bünyesinde taşıdığı Ingenuity helikopteri, Mars yüzeyine başarıyla iniş yaptı. İlerleyen günlerde Mars’tan net görüntüler ve sesler yayınlandı, Perseverance aracı yüzeyde yol kat etti.

Fakat görevin en önemli amaçlarından birisi elbette Ingenuity helikopteriydi. Bu helikopter, başarılı tamamlanan bir görevle birlikte başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olacaktı. Normal şartlarda geçen hafta yapılacak o görev, bugün yine milyonlarca kişinin izlediği canlı yayında gerçekleştirildi ve helikopter başarıyla kalkış yaptı, havada bir süre kaldı ve yeniden yüzeye indi.

Ingenuity’nin tarihi anları yüksek kaliteli görüntülerle paylaşıldı:

Uzay tarihine adını yazdıran Ingenuity uzay aracı, motorları çalıştırıldıktan sonra 3 metre kadar yükseldi ve 40 saniye boyunca havada kaldı. Uzay aracının bu anları, az önce NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı resmi Twitter hesabından yüksek kaliteli şekilde paylaşıldı. Paylaşılan video, helikopterin tarih yazdığı tüm anlara yer veriyor.

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Yukarıda gördüğünüz bu video, helikopteri beraberinde Mars yüzeyine indiren ve görev esnasında helikopterden yaklaşık 64 metre uzakta konumlanan Perseverence uzay aracının Mastcam-Z isimli kameralarından elde edildi. Mars’a iniş anlarını da daha önce görmediğimiz netlikte bizlere gösteren Perseverance, bünyesinde 23 adet kamera bulunduruyor. Tüm bu kameralar, Mars hakkında daha fazla bilgi elde edebilmek için farklı amaçlara sahip.

Ingenuity’yi ekranınızda uçurun:

Bu önemli görev Google’da da bir şekilde kullanıcılara yansıtıldı. Google’da arama yerine “Ingenuity” anahtar kelimesini yazdığınız takdirde sağ kısımdaki bölümde helikopterin hareketli resmini göreceksiniz. Eğer bu resme tıklarsanız arama sonucu sayfası Mars atmosferine dönüşecek ve Ingenuity helikopteri, ekranınızda uçmaya başlayacak.