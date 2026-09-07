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Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul'un Uzaydan Çekilen Harika Fotoğraflarını Paylaştı

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Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul'un gündüz ve gece uzaydan nasıl göründüğünüz gösteren harika fotoğraflar paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul'un Uzaydan Çekilen Harika Fotoğraflarını Paylaştı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya yüzeyinden 420 km yukarıda olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), içerisinde farklı ülkelerden bulunan çok sayıda astronot ile insanlık için uzay araştırmaları gerçekleştirmek için kullanılıyor. Ancak bu araştırmalar dışında uzaydan harika görüntüleri de sık sık bizlerle paylaşıyor.

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Şimdi ise istasyonun resmî hesapları üzerinden yepyeni bir görüntü bizlerle paylaşıldı. Bu görüntüyü bizler için özel kılan şey ise ülkemizin en büyük şehri İstanbul’u içermesi. İstanbul’un uzaydan nasıl görüldüğünü gözler önüne seriyor.

İçerikten Görseller

Uluslararası Uzay İstasyonu, İstanbul'un Uzaydan Çekilen Harika Fotoğraflarını Paylaştı
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İstanbul’un uzaydan gece ve gündüz fotoğrafı

Yukarıdan İstanbul’un gündüz ve gece uzaydan nasıl göründüğünü gösteren görsellere ulaşabilirsiniz. Bu fotoğraflar, direkt olarak ISS tarafından kaydedilmiş. Şehrin ışıkları ve yapısı gece çok daha belli oluyor. Harika görüntüler olduğunu söylemek yanlış olmaz.

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ISS, paylaşımındaki açıklamasında İstanbul ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da gün ve gece: Türkiye'nin boğazı şehri ikiye böler, Avrupa ile Asya'yı ayırır ve Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlar. Gece, eski kehribar tonlu ışıklar daha yeni ve parlak LED'lerle tezat oluşturur. İstanbul Havalimanı da bu yörünge üssünden çekilen görüntülerde net bir şekilde öne çıkar.”

Bir kullanıcı, İstanbul’un gündüz görünüme dair bir soru da yöneltti. Soruda neden gündüz fotoğrafta çok fazla sarı renklerin hakim olduğunu ve denizlerin öyle gözüktüğünü sordu. ISS ise bunun “uzay istasyonunun fotoğrafın çekildiği sırada yukarıda yörüngede olması nedeniyle denizlerden yansıyan güneş parıltısının açısıyla ilgili” olduğunu belirtti. Sonrasında ise suların masmavi gözüktüğü başka bir fotoğraf da paylaştı.

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