Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Mart 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi: Gırtlak Dolu Tonale'de Zam Var!

Alfa Romeo'nun mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma bu ay sadece Tonale'in üst donanım seçeneğine zam yaptı. İşte sıfır kilometre Alfa Romeo fiyatları...

Mart 2026 Alfa Romeo Fiyat Listesi: Gırtlak Dolu Tonale'de Zam Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, mart ayı itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay fiyat listesine büyük oranda dokunmadı. Ancak Tonale'in Speciale isimli donanım seçeneğine zam yapıldı.

Peki Alfa Romeo'nun sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu içeriğimizde, Alfa Romeo'nun mart ayı güncel fiyat listesine yakından bakacağız. Verileri Alfa Romeo'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Alfa Romeo fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı
Tonale 3.297.000 TL 3.297.000 TL
Junior Elettrica 2.403.000 TL 2.403.000 TL
Junior Ibrida * 2.669.000 TL 2.669.000 TL
  • 2026 model yılı olarak satılmaktadır.

Tonale fiyatları - Mart 2026:

Alfa Romeo da ÖTV Kurbanı Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.6L 130 HP, Dizel TI, Otomatik 3.297.000 TL
1.5 VGT 160 HP, Hibrit Speciale, Otomatik 3.648.000 TL

Alfa Romeo Tonale, İtalyan şıklığını plug-in hibrit teknolojisiyle birleştiren kompakt bir SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. İç mekânda büyük dijital ekranları, sportif süspansiyonu ve Alfa Romeo’nun DNA sürüş modlarına ev sahipliği yapan otomobil, LED Matrix farları, Brembo frenler ve ortalama bagaj hacmiyle de oldukça zengin bir donanım sunuyor.

Junior Elettrica fiyatları - Mart 2026:

Alfa Romeo da ÖTV Kurbanı Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Elettrica, Elektrikli Speciale+, Otomatik 2.403.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica, markanın ilk tamamen elektrikli B segment crossover modeli olarak tüketiciler tarafından çok sevildi. 410 kilometrelik menzile sahip olan otomobilin 156 HP'ye den gelen elektrik motoru, uzul yollarda da gayet eğlenceli bir deneyim vadediyor. 400 litrelik bagaj hacmi ile eşyalarınızı taşıma noktasında da sorun yaratmayacak türden.

Junior Ibrida fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
145 HP, Hibrit Speciale+, Otomatik 2.669.000 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida, az önce bahsettiğimiz Junior Elettrica'nın hafif hibrit motorlu versiyonu. Dış ve içeride neredeyse tamamen aynı olan bu otomobil, toplamda 145 HP güç üreten bir hibrit ünite ile destekleniyor. Alfa Romeo Junior Ibrida, Türkiye'de sadece 4x2 versiyonla satılıyor olsa da 4x4 versiyonlara da sahip.

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com