Mart 2026 DS Fiyat Listesi: 2 Premium Modelin Fiyatı Değişti mi?

Fransız lüks otomobil üreticisi DS, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Firma bu ay Türkiye'de sattığı iki otomobile de zam yapmadı. İşte sıfır kilometre DS otomobil fiyatları...

Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor. Şirket şimdi mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımlamış durumda ve Türkiye'de satılan 2 modelde de fiyat değişimi olmadı.

Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın Mart 2026 güncel fiyat listesi...

DS araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı 4 2.858.550 TL 2.858.550 TL 7 4.189.850 TL 4.189.850 TL

DS 4 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Pallas, Otomatik 2.858.550 TL

DS 4, şık tasarımı ve premium detaylarıyla öne çıkan, hatchback ile crossover arasında konumlanan bir otomobil. Türkiye'de sadece dizel motor seçeneğine sahip olan DS 4, şık tasarımı, premium hissettiren kabini ve hem şehir içi hem şehirler arası yolculukta üzmeyen motoru ile tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek güvenlik seviyesi de DS 4'ün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

DS 7 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel (2026) Etoile, Otomatik 4.189.850 TL Plug-in Hybrid AWD 300, Hibrit (2025) Etoile, Otomatik 4.505.000 TL

DS 7, premium tasarımı ve zengin motor seçenekleriyle öne çıkan C segment bir SUV’dur. İç mekânda deri ve Alcantara detaylar, geniş dijital ekranlar ve ferah bir yaşam alanı sunulurken; yaklaşık 555 litrelik bagaj hacmiyle de pratiklik de öne çıkan hususlardan. DS 7, şehir içi ve uzun yolculuklarda konfor, prestij ve çevreci teknolojiyi bir arada isteyenler için ideal bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.