Mart 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Kampanyayı Kaçıran Çok Üzülür!

JAECOO, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, geçtiğimiz ay başlattığı JAECOO 7 kampanyasını bu ay da sürdürüyor. İşte sıfır kilometre JAECOO fiyatı...

Çinli otomobil devi Chery'nin premium markası JAECOO, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Geçtiğimiz ay JAECOO 7'ye uygulanan bu ay da devam ediyor.

Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde JAECOO Mart 2026 güncel fiyat listesine bakacağız. Buradaki fiyatları firmanın resmî internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

JAECOO fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı 7 2.330.000 TL 2.330.000 TL

JAECOO 7 fiyatları - Mart 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 145 HP, Benzinli (4x2) Revive, Otomatik 2.330.000 TL 1.6L 145 HP, Benzinli (4x2) Evolve, Otomatik 2.390.000 TL 1.6L 145 HP, Benzinli (4x4) Evolve, Otomatik 2.680.000 TL

JAECOO 7, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motor ile satın alınabiliyor. Evolve donanım seçeneğinde 4x4 çekiş sistemi sunan otomobil, 7 farklı sürüş modu ve 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ile dikkat çekiyor. 14.8 inç büyüklüğünde dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı ile gelen otomobil, 64 renkli ambiyans aydınlatması ile eğlenceli yolculuklar sunuyor. Üstelik ambiyans aydınlatma, müzikle entegre çalışabiliyor.