Mart 2026 Jeep Fiyat Listesi: Yeni Compass'taki 400 Bin TL'lik İndirim İçin Son Şans!

Jeep'in mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma bu ay Avenger fiyatına dokunmadı. Yeni Compass için lansmana özel fiyatlar devam ediyor.

Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, Mart 2026 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay Avenger fiyatına dokunmadı. Ayrıca Yeni Compass'ın lansmana özel fiyatları devam ediyor. Otomobili, liste fiyatının 400 bin TL kadar altına alabiliyorsunuz.

Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep'in mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Jeep araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Avenger 2.196.000 TL 2.287.000 TL Yeni Compass - 2.620.830TL

Avenger fiyatları - Mart 2026:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 156 HP, Elektrikli Summit, Otomatik 2.287.000 TL 1.2L 110 HP, Hibrit Summit, Otomatik 2.347.000 TL 1.2L 145 HP, Hibrit Overland 4x4, Otomatik 2.740.000 TL

Jeep'in en yeni otomobilleri arasında yer alan Avenger, küçük yapısı ve SUV gövdesi ile tüketicilerin sevdiği otomobillerden bir tanesi. Hibrit ünitenin yanı sıra tam elektrikli versiyonu da bulunan otomobil, modern kabini ile de gayet keyifli yolculuklar vadediyor.

Yeni Compass fiyatları - Mart 2026:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat 145 HP e-HYBRID, Benzinli (Hibrit) Limited, Otomatik 2.620.830 TL 145 HP e-HYBRID, Benzinli (Hibrit) Summit, Otomatik 2.920.793 TL

Şubat 2026 itibarıyla Türkiye pazarından çekilen Compass, yenilenen versiyonu ile geri döndü. 145 HP gücündeki hafif hibrit motoru ile hem verimli yakıt tüketimi hem de yüksek tork sunan Yeni Compass, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.