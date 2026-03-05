Mart 2026 Land Rover Fiyat Listesi: Range Rover Fiyatı 5 Milyon TL Düştü!

Land Rover'ın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay genel olarak indirim yaptı. Range Rover, milyonlarca TL ucuzladı. İşte detaylar...

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay genel olarak indirim yapma yoluna gitti. Ayrıca 2026 model Range Rover'ı daha boş donanım seçenekleriyle Türkiye'ye getiren şirket, fiyatı milyonlarca TL düşürmüş oldu.

Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Mart 2026 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Land Rover fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Range Rover * 31.164.217 TL 25.909.314 TL Range Rover Sport * 22.386.315 TL 22.344.354 TL Range Rover Velar 10.598.278 TL 10.576.101 TL Range Rover Evoque 6.173.383 TL 6.160.997 TL Discovery 14.531.519 TL 15.744.085 TL Discovery Sport 7.798.693 TL 7.783.054 TL Defender 14.923.804 TL 15.718.810 TL

Model yılı 2026 olan otomobil.

Range Rover fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) SIGNATURE (Standart), Otomatik 25.909.314 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) SIGNATURE PLUS (Standart), Otomatik 27.294.555 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 31.552.136 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 32.692.923 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY 7-Koltuklu (Long), Otomatik 31.837.333 TL

Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.

Range Rover Sport fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 22.344.354 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY, Otomatik 23.301.800 TL

Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.

Range Rover Velar fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) S, Otomatik 10.576.101 TL 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 11.722.554 TL

Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.

Range Rover Evoque fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 6.160.997 TL 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 6.737.757 TL 1.5L 269HP, Fişli Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.586.981 TL 1.5L 269HP, Fişli Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 8.032.601 TL

Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.

Discovery fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 15.744.085 TL

Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.

Discovery Sport fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.783.054 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 8.394.190 TL

Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.

Defender fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik 15.718.810 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA (110), Otomatik 32.693.266 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA BLACK (110), Otomatik 34.954.469 TL

Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.