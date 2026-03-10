Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Togg, mart ayı boyunca sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlara çeşitli kredi seçenekleri sunacak. Peki bu ay Togg T10X ve T10F için hangi seçenekler var? Bir Togg sahibi olmak için nasıl bir bütçeye sahip olmak gerekecek?

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), Türkiye'deki güçlü pozisyonunu korumaya devam ediyor. Firma sadece rekabetçi fiyatları ile değil, kampanyaları ile de dikkat çekiyor. Zira çok iyi koşullarla Togg T10X veya T10F alabiliyorsunuz.

Peki Togg'un Mart 2026 dönemi finansman koşulları nasıl? Firma bu ay herhangi bir kampanya uyguluyor mu? Bu içeriğimizde Togg'un T10F ve T10X modelleri için sunduğu finansman kampanyalarından bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Togg T10X için sunulan kredi desteği şöyle:

Versiyon Kredi Tutarı Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme V2 500.000 TL 12 ay, yüzde 0, 41.667 TL 4More 750.000 TL 12 ay, yüzde 0, 62.500 TL V2 1.700.000 TL 48 ay, yüzde 2,44, 69.434 TL V1 1.300.000 TL 48 ay, yüzde 2,41, 52.721 TL 4More 1.500.000 TL 36 ay, yüzde 2,32, 68.870 TL

Yukarıdaki tablo, Togg'un bu ay 41.667 TL'den başlayan fiyatlarla T10X satacağını gözler önüne seriyor. Tabii bunun için elinizde para veya 500 bin TL'nin dışında kalan tutarı karşılayabileceğiniz başka bir otomobile sahip olmanız gerekecek. Diğer koşulların da çok fena olmadığını söyleyebiliriz.

Togg T10F için sunulan kredi desteği ise şöyle:

Versiyon Kredi Tutarı Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme V2 750.000 TL 12 ay, yüzde 0, 62.500 TL 4More 750.000 TL 12 ay, yüzde 0, 62.500 TL V2 1.700.000 TL 48 ay, yüzde 2,37, 68.292 TL V1 1.300.000 TL 48 ay, yüzde 2,41, 52.721 TL 4More 1.500.000 TL 36 ay, yüzde 2,32, 68.870 TL

Togg'un T10X için sunduğu kredi kampanyasının biraz daha avantalı bir versiyonu T10F için sunuluyor. Bu bağlamda; Togg T10F V2 satın almak isteyen bir tüketici, aylık 52.721 TL'den başlayan fiyatlarla T10F sahibi olabilecek. Üstelik bazı kredi paketlerinde faiz ödemesi de olmayacak.

Togg'un Mart 2026 güncel fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz: