Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), Türkiye'deki güçlü pozisyonunu korumaya devam ediyor. Firma sadece rekabetçi fiyatları ile değil, kampanyaları ile de dikkat çekiyor. Zira çok iyi koşullarla Togg T10X veya T10F alabiliyorsunuz.
Peki Togg'un Mart 2026 dönemi finansman koşulları nasıl? Firma bu ay herhangi bir kampanya uyguluyor mu? Bu içeriğimizde Togg'un T10F ve T10X modelleri için sunduğu finansman kampanyalarından bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Togg T10X için sunulan kredi desteği şöyle:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme
|V2
|500.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 41.667 TL
|4More
|750.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 62.500 TL
|V2
|1.700.000 TL
|48 ay, yüzde 2,44, 69.434 TL
|V1
|1.300.000 TL
|48 ay, yüzde 2,41, 52.721 TL
|4More
|1.500.000 TL
|36 ay, yüzde 2,32, 68.870 TL
Yukarıdaki tablo, Togg'un bu ay 41.667 TL'den başlayan fiyatlarla T10X satacağını gözler önüne seriyor. Tabii bunun için elinizde para veya 500 bin TL'nin dışında kalan tutarı karşılayabileceğiniz başka bir otomobile sahip olmanız gerekecek. Diğer koşulların da çok fena olmadığını söyleyebiliriz.
Togg T10F için sunulan kredi desteği ise şöyle:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme
|V2
|750.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 62.500 TL
|4More
|750.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 62.500 TL
|V2
|1.700.000 TL
|48 ay, yüzde 2,37, 68.292 TL
|V1
|1.300.000 TL
|48 ay, yüzde 2,41, 52.721 TL
|4More
|1.500.000 TL
|36 ay, yüzde 2,32, 68.870 TL
Togg'un T10X için sunduğu kredi kampanyasının biraz daha avantalı bir versiyonu T10F için sunuluyor. Bu bağlamda; Togg T10F V2 satın almak isteyen bir tüketici, aylık 52.721 TL'den başlayan fiyatlarla T10F sahibi olabilecek. Üstelik bazı kredi paketlerinde faiz ödemesi de olmayacak.
Togg'un Mart 2026 güncel fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz: