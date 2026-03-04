Mart 2026 Togg Fiyat Listesi: T10X ve T10F, En Mantıklı Araçlar Arasında!

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), piyasaya sürdüğü T10F ve T10X modelleri ile büyük ilgi görüyor. Bu otomobiller hem fiyatları hem de sunduğu özelliklerle tüketicilerden tam not aldı. Peki Togg fiyatları ne durumda? Şirket mart ayında fiyat listesini değiştirdi mi?
Bu içeriğimizde Togg T10F ile Togg T10X'in Mart 2026 fiyat listelerine yakından bakacağız. Ayrıca otomobillerin opsiyon fiyatlarını da inceleyeceğiz. Fiyatları Togg'dan aldığımızı ve firma tarafından değişiklik yapıldığı zaman içeriğimizi güncelleyeceğimizi belirtelim.
Togg fiyatları - Mart 2026
|Model
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|T10X
|1.870.000 TL
|1.870.000 TL
|T10F
|1.886.000 TL
|1.886.000 TL
T10X fiyatları - Mart 2026:
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (314 km)
|1.870.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.180.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (523 km)
|2.371.000 TL
|V2 4More
|468 km
|3.178.000 TL
T10X opsiyon fiyatları - Mart 2026:
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|22 kW AC Şarj Kapasitesi
|40.000 TL
|V1, V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More
T10F fiyatları - Mart 2026:
|Versiyon
|Menzil
|Fiyatı
|V1 RWD
|Standart Menzil (350 km)
|1.886.000 TL
|V1 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.196.000 TL
|V2 RWD
|Uzun Menzil (623 km)
|2.371.000 TL
|V2 4More
|523 km
|3.178.000 TL
T10F opsiyon fiyatları - Mart 2026:
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2