Mart 2026 Togg Fiyat Listesi: T10X ve T10F, En Mantıklı Araçlar Arasında!

Togg'un mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma, alıştığımız üzere bu ay için de zam yapmadı. Togg T10F ve T10X, şu an piyasadaki en mantıklı otomobiller arasında yer alıyorlar...

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), piyasaya sürdüğü T10F ve T10X modelleri ile büyük ilgi görüyor. Bu otomobiller hem fiyatları hem de sunduğu özelliklerle tüketicilerden tam not aldı. Peki Togg fiyatları ne durumda? Şirket mart ayında fiyat listesini değiştirdi mi?

Bu içeriğimizde Togg T10F ile Togg T10X'in Mart 2026 fiyat listelerine yakından bakacağız. Ayrıca otomobillerin opsiyon fiyatlarını da inceleyeceğiz. Fiyatları Togg'dan aldığımızı ve firma tarafından değişiklik yapıldığı zaman içeriğimizi güncelleyeceğimizi belirtelim.

Togg fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı T10X 1.870.000 TL 1.870.000 TL T10F 1.886.000 TL 1.886.000 TL

T10X fiyatları - Mart 2026:

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL V2 4More 468 km 3.178.000 TL

T10X opsiyon fiyatları - Mart 2026:

Opsiyon Fiyatı Paket 19 İnç Jantlar 40.000 TL V1 Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1 Kış Paketi 25.000 TL V2 Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL V1, V2 Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2 Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2 Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More

T10F fiyatları - Mart 2026:

Versiyon Menzil Fiyatı V1 RWD Standart Menzil (350 km) 1.886.000 TL V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.196.000 TL V2 RWD Uzun Menzil (623 km) 2.371.000 TL V2 4More 523 km 3.178.000 TL

T10F opsiyon fiyatları - Mart 2026: