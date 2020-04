Geçtiğimiz Ay Twitch’te En Çok İzlenen Oyunlar Açıklandı

Popüler yayın platformu Twitch’te en çok izleyiciye ulaşan ve en fazla izlenen ilk üç oyun, Golden Casino News tarafından açıklandı. Listenin zirvesinde League of Legends yer aldı.

Dünya çapında etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapanmış durumda. Elbette bu durum birçok sektörün zarar görmesine neden olsa da koronavirüsün yaradığı birkaç sektör de bulunuyor. Bunlardan birisi de elbette oyun sektörü.

Geçtiğimiz günlerde insanların eve kapandığı bu dönemde oyun dünyasında yaşanan trafik artışını net bir şekilde görmüştük. Günümüzün en popüler oyun platformu Steam, peş peşe yeni eş zamanlı oyuncu rekorları kırarken en popüler yayın platformu Twitch’te de belli oranda artış oldu. Peki geçtiğimiz ay Twitch üzerinde en çok izleyiciye ulaşan oyun hangisiydi?

Geçtiğimiz ay Twitch'te en çok izlenen oyunlar:

Golden Casino News tarafından paylaşılan verilere göre Twitch’te geçtiğimiz ay en çok izlenen üç e-spor oyunu League of Legends, Call of Duty: Warzone ve Counter Strike: Global Offensive oldu. Listenin üçüncü sırasında yer alan CS: GO, ortalama 89.988 izleyiciye ulaştı.

Üçüncü sırada yer alan CS: GO, verilere göre Twitch üzerinde mart ayı boyunca toplamda 66,8 milyon saat izlendi. İkinci sırada yer alan Call of Duty: Warzone, ortalama 129.592 izleyiciye ulaşırken toplamda 96,2 milyon saat izlenme aldı. Son olarak League of Legends, ortalama 166.207 izleyiciyle toplamda 123 milyon saat izlendi. Üç oyun mart ayı boyunca toplamda 286 milyon saat izlenme aldı.

Golden Casino News’in paylaştığı listede popüler görülen Fortnite ve PlayerUnknown’s Battlegrounds gibi oyunlar yer almadı. Elbette bu durum akıllara bu oyunlara ne oldu sorusunu getirdi. Özellikle Twitch’te en çok izlenen oyunlardan birisi olan Fortnite’ın geçtiğimiz ayki izlenme rakamlarını görmeyi bekliyorduk ancak veriler açıklanmadı.

Bununla birlikte uzun zamandır listenin ilk 3’üne girmeyi başaran League of Legends, popülerliğini kaybedecek mi, kaybetse yerini kim alacak merak ediyoruz. Ayrıca bugün kapalı betası açılan Valorant’ın nasıl bir başarı elde edeceğini de yakından takip ediyor olacağız.