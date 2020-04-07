Resident Evil 8: Village Hakkında Dikkat Çeken İddialar

Resident Evil serisinin bir sonraki oyununun Resident Evil 8: Village adıyla gelmesi bekleniyor. Bir internet sitesi, yeni oyunu test eden oyuncularla iletişime geçtiğini söyleyerek oyun hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Capcom, Resident Evil 3 Remake'i geçtiğimiz günlerde yayınladı, ancak serinin bir sonraki oyunu hakkındaki söylentiler dinmek bilmiyor. Ana seriye eklenmesi beklenen yeni Resident Evil oyunu hakkında bazı yeni iddialar ortaya atıldı.

Biohazard Cast adlı bir web sitesine göre Capcom, serinin bir sonraki oyununu 2021 yılında Resident Evil 8: Village adıyla piyasaya sürecek. Resident Evil 8: Village'ın hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4'te yayınlanacak nesiller arası bir oyun olması bekleniyor.

Chris ve Ethan, Resident Evil 8 ile geri dönecek

Yeni oyunda bir cadının, Mr. X ve Nemesis'e benzer şekilde oyuncuları takip edeceği ve avlamaya çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca düşmanınız olacak cadı karakterin yenildiğinde böceğe dönüşeceği iddia ediyor. Ayrıca serinin karakterlerinden Chris Redfield ve Ethan Winters'ın Resident Evil 8: Village'da yer alacağı öne sürülüyor.

Resident Evil 8: Village'ın hikayesi Avrupa'da geçecek. Oyun, Resident Evil 4 tarzı envanter sistemi sunacak ve diğer yandan Resident Evil 7: Biohazard'ın tarzına sadık kalacak. Geliştirici Capcom'un her iki sistemi de test ettiği iddia ediliyor. Biohazard Cast, bu bilgilerin yeni oyunu test eden kullanıcılardan alındığını belirtiyor. Resident Evil sızıntılarıyla bilinen Twitter kullanıcısı Dusk Golem de söylentileri doğruladı.