Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Martı Şimdi de Şehir İçi Teslimat İşine Giriyor: "Martı Kurye" Resmen Duyuruldu!

Martı, şimdi de şehir içi hızlı teslimat hizmeti Martı Kurye'yi duyurdu. İlk aşamada İstanbul'da bulunacak hizmet, sonraki aşamada Türkiye'nin 81 şehrine ulaşacak. İşte detaylar...

Martı Şimdi de Şehir İçi Teslimat İşine Giriyor: "Martı Kurye" Resmen Duyuruldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de çokça tartışılan mobil taşımacılık platformu Martı'dan yine büyük ses getirecek bir hamle geldi. Şirket, bu kez de "Martı Kurye" isimli yeni hizmetini duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere Martı, artık kurye hizmeti de verecek.

İş insanı Oğuz Alper Öktem tarafından yönetilen Martı'nın kurye hizmeti, ilk aşamada İstanbul'da aktifleştirilecek. Test döneminde birey ve işletmelerin şehir içi gönderileri, otomobil veya motosikletlerle gerçekleştirilecek. Martı Kurye, test aşamasının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin 81 ilinde aktif olarak kullanılmaya başlayacak.

Oğuz Alper Öktem'in Martı Kurye için yaptığı açıklama şöyle:

Başlıksız-1

Martı olarak şehir yaşamını kolaylaştıran, yerli ve millî teknolojiyle geliştirilen çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yeni hizmetimiz Martı Kurye de kullanıcıların günlük hayatındaki teslimat ihtiyaçlarını hızlı ve çevreci biçimde karşılamak için önemli bir adım. Hedefimiz, Türkiye’nin her şehrine uzanan millî bir teslimat ağı kurarak yerli teknoloji gücünü şehir içi lojistiğe taşımak.

Martı'nın yeni hizmetini nasıl buldunuz? Açık konuşmak gerekirse İstanbul'da daha önce de uygulanan hızlı kurye servisinin Türkiye geneline yayılacak olması, tüketiciler açısından oldukça avantajlı bir durum olacak gibi görünüyor. Bakalım Martı ekibi, nihai amacına ulaşabilecek mi...

Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim