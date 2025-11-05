Martı Şimdi de Şehir İçi Teslimat İşine Giriyor: "Martı Kurye" Resmen Duyuruldu!

Martı, şimdi de şehir içi hızlı teslimat hizmeti Martı Kurye'yi duyurdu. İlk aşamada İstanbul'da bulunacak hizmet, sonraki aşamada Türkiye'nin 81 şehrine ulaşacak. İşte detaylar...

Türkiye'de çokça tartışılan mobil taşımacılık platformu Martı'dan yine büyük ses getirecek bir hamle geldi. Şirket, bu kez de "Martı Kurye" isimli yeni hizmetini duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere Martı, artık kurye hizmeti de verecek.

İş insanı Oğuz Alper Öktem tarafından yönetilen Martı'nın kurye hizmeti, ilk aşamada İstanbul'da aktifleştirilecek. Test döneminde birey ve işletmelerin şehir içi gönderileri, otomobil veya motosikletlerle gerçekleştirilecek. Martı Kurye, test aşamasının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin 81 ilinde aktif olarak kullanılmaya başlayacak.

Oğuz Alper Öktem'in Martı Kurye için yaptığı açıklama şöyle:

Martı olarak şehir yaşamını kolaylaştıran, yerli ve millî teknolojiyle geliştirilen çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yeni hizmetimiz Martı Kurye de kullanıcıların günlük hayatındaki teslimat ihtiyaçlarını hızlı ve çevreci biçimde karşılamak için önemli bir adım. Hedefimiz, Türkiye’nin her şehrine uzanan millî bir teslimat ağı kurarak yerli teknoloji gücünü şehir içi lojistiğe taşımak.

Martı'nın yeni hizmetini nasıl buldunuz? Açık konuşmak gerekirse İstanbul'da daha önce de uygulanan hızlı kurye servisinin Türkiye geneline yayılacak olması, tüketiciler açısından oldukça avantajlı bir durum olacak gibi görünüyor. Bakalım Martı ekibi, nihai amacına ulaşabilecek mi...