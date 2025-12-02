Tümü Webekno
Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Portronics, USB-C portlu AA ve AAA Lithium-Ion pillerini duyurdu. Ayrı şarj cihazı gerektirmeyen bu piller günlük cihazlarda daha pratik ve sürdürülebilir kullanım sunuyor.

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Portronics, USB-C ile doğrudan şarj edilebilen Lithius Cell AA ve AAA pillerini duyurdu. Bu piller için ayrıca bir şarj cihazı gerekmiyor; herhangi bir USB-C kablosu yeterli oluyor.

Seri, AA modelde 1480 mAh, AAA modelde 440 mAh kapasite sunuyor. Sabit 1.5 V çıkış sayesinde kumanda, kablosuz mouse ve oyuncak gibi her cihazla uyumlu çalışıyor. Kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı koruma da bulunuyor.

Portronics-Lithius-Cell-1024x640

Yeni piller sık pil değiştiren kullanıcılar için hem ekonomik hem çevreci bir alternatif yaratıyor. Lithium-Ion yapısı sayesinde tekrar şarj edilebilirlik uzun vadede tek kullanımlık pillere göre büyük avantaj sağlıyor.

Portronics’in Lithius Cell serisi, özellikle ev içi kullanımda pratikliğiyle öne çıkıyor. USB-C’ye geçişin yaygınlaştığı bu dönemde, pil tarafında da modern ve kolay bir çözüm sunmuş oluyor.

Batarya

