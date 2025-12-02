Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Portronics, USB-C portlu AA ve AAA Lithium-Ion pillerini duyurdu. Ayrı şarj cihazı gerektirmeyen bu piller günlük cihazlarda daha pratik ve sürdürülebilir kullanım sunuyor.

Portronics, USB-C ile doğrudan şarj edilebilen Lithius Cell AA ve AAA pillerini duyurdu. Bu piller için ayrıca bir şarj cihazı gerekmiyor; herhangi bir USB-C kablosu yeterli oluyor.

Seri, AA modelde 1480 mAh, AAA modelde 440 mAh kapasite sunuyor. Sabit 1.5 V çıkış sayesinde kumanda, kablosuz mouse ve oyuncak gibi her cihazla uyumlu çalışıyor. Kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı koruma da bulunuyor.

Yeni piller sık pil değiştiren kullanıcılar için hem ekonomik hem çevreci bir alternatif yaratıyor. Lithium-Ion yapısı sayesinde tekrar şarj edilebilirlik uzun vadede tek kullanımlık pillere göre büyük avantaj sağlıyor.

Portronics’in Lithius Cell serisi, özellikle ev içi kullanımda pratikliğiyle öne çıkıyor. USB-C’ye geçişin yaygınlaştığı bu dönemde, pil tarafında da modern ve kolay bir çözüm sunmuş oluyor.