Marvel ve Netmarble, açık dünya RPG oyunu Marvel: Future Revolution'ın mobil platformlara geleceğini yayınladıkları fragmanla birlikte duyurdular.

Netmarble ve Marvel, yeni mobil oyun projeleri Marvel: Future Revolution'ı PAX East etkinliğinde açıkladı. Marvel: Future Revolution, Marvel'in şimdiye kadar mobil cihazlarda sunduğu ilk açık dünya çok oyunculu RPG oyunu olacak.

Marvel: Future Revolution'da oyuncular Captain America, Doctor Strange, Captain Marvel ve Spider-Man gibi popüler kahramanlarla oynayabilecekler. Ayrıca çeşitli Marvel evrenlerinden karakterler ve tanıdık bölgeler de oyunda yer alacak. Birden fazla dünya ve evrenin çarpışması, karakterlerin farklı versiyonları ile oyunun kozmetik sistemlerine katkı sağlayacak.

Oyuncular, klasik Marvel süper kahramanlarını kendilerine özgü bir şekilde kişiselleştirmek için çeşitli kostüm ve renk seçenekleri arasından seçim yapabilecekler. Şu anda, sadece yukarıda belirtilen dört kahramanın oynanabilir olduğu doğrulandı. Marvel ve Netmarble, lansmanla birlikte Marvel: Future Revolution'a gelmesi planlanan karakterleri henüz açıklamadı.

Oyun içi görüntüler kullanılarak yapılan Future Revolution fragmanı da Marvel'ın resmi YouTube kanalında paylaşıldı. Videonun açıklamasında, "Bir planımız var. Olmanız gereken kahramanla yan yana savaşın. Devrim burada başlıyor." ifadeleri yer alıyor. Fragmanda gösterilen kahramanların Marvel Sinematik Evreni'ndeki karakterlerden ilham aldıkları görülüyor.

Marvel ve Netmarble henüz Marvel: Future Revolution için bir çıkış tarihi açıklamadı. Yeni oyunun karakter kişiselleştirmelerine yoğunlaşan, oynaması ücretsiz bir oyun olarak gelmesi bekleniyor.

Marvel: Future Revolution fragmanı: