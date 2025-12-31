Tümü Webekno
2026'da Çıkacak Orta Segment Telefonlarda Kullanılacak MediaTek 7100 İşlemci Tanıtıldı

MediaTek, 2026'da çıkacak orta segment telefonlarda göreceğimiz Dimensity 7100 işlemcisini tanıttı. Yeni çip, önemli iyileştirmelerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çok sayıda Android telefona güç veren işlemcileriyle tanıdığımız MediaTek, şimdi ise yepyeni bir çip tanıttı. Şirket, gerçekleştirdiği bir lansman ile Dimensity 7100 ismini verdiği yeni mobil işlemcisini duyurdu. Bu işlemci, orta segmentte konumlanan 5G telefonlarda kullanılacak bir çip olarak geliyor.

Peki MediaTek Dimensity 7100 neler sunuyor? Orta segment telefonlarda nasıl bir fark yaratacak? Gelin 2026’da çıkacak birçok bütçe dostu telefonda göreceğimiz Dimensity 7100’ün sunduğu özelliklere bakalım.

Dimensity 7100 neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 7100 modeli, TSMC’nin** 6 nm sürecinden** geçerek üretilen bir orta segment işlemci. Çipte 8 çekirdekli CPU kurulumu yer alıyor. Bunlar 2.4 GHz’e çıkan 4 Cortex-A78 performans çekirdeği ve 2.0 GHz’de çalışan 4 Cortex-A55 verimlilik çekirdeği olarak karşımıza çıkıyor. Grafik tarafında önceki nesilden %8 daha hızlı olan Arm Mali-G610 GPU’un yer aldığını da ekleyelim.

Buradan yeni işlemcinin önceki 7000 serisi çiplere göre çok farklı olmadığını görebiliyoruz. Ancak şirket, buna rağmen telefonlarda performans iyileştirmesi göreceğimizi söylemiş. Eskilere kıyasla daha hızlı uygulama performansları, daha akıcı çoklu görevler gibi birçok iyileştirme sunacak.

En önemli iyileştirmelerden birinin verimlilik tarafında olduğunu da eklemek gerekiyor. MediaTek’in söylediğine göre uygulama kullanımında %5, medya oynatımında %16, modem tarafında ise %23 daha iyi güç verimliliği sunacak. Entegre 3GPP Release 16 5G modemin 3.3 Gbps indirme hızı sunabildiğini de ekleyelim. Diğer özellikleri arasında 200 MP’ye kadar kamera desteği, HDR görüntüleme, 45W şarj, 5500 Mbps hıza kadar LPDDR5 RAM’lerle uyumluluk, UFS 3.1 depolama, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 gibi şeyler var.

İşlemci

