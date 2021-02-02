MediaTek, teorik olarak 7,67 Gbps indirme hızına sahip olduğunu söylediği yeni 5G modemi Helio M80'i duyurdu. Helio M80 modeme sahip ilk akıllı telefonların yılın sonlarında duyurulması bekleniyor.

Özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarının en popüler işlemci üreticilerinden MediaTek, ilk 5G modemi olan Helio M70’i geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Helio M70, pek çok bütçe dostu akıllı telefonda kullanılan bir modem olmasına karşın yalnızca 6Ghz altı bantlarda 5G desteği sunuyordu.

MediaTek’in pazartesi günü (dün) duyurmuş olduğu yeni 5G modemi Helio M80, şirketin mmWave bantlar için destek veren ilk modemi oldu. MediaTek Helio M80’in sektördeki rakibi direkt olarak Qualcomm X60 5G modem olacak.

Selefi ile benzer şekilde Helio M80 de entegre modem olarak kullanılacak ve yeni MediaTek mobil platformların içinde CPU, GPU, ISP gibi birimlerle birlikte çalışacak. MediaTek’in açıklamalarına göre Helio M80, teorik olarak 7,67 Gbps indirme, 3,67 Gbps yükleme hızını destekleyebiliyor. Karşılaştırmak için; Qualcomm X60 5G 7,5 Gbps indirme, 3 Gbps yükleme; Samsung Exynos 2100 ise 7,35 Gbps indirme, 3,67 Gbps yükleme hızı vadediyordu.

MediaTek’in açıklamalarına göre Helio M80, 5G’nin yanı sıra çift 5G SIM, çift 5G NSA ve SA ve VoNR desteği de sunuyor. MediaTek, Helio M80’in 2021’in sonlarında müşterilere teslim edileceğini ifade ediyor. Bu nedenle bu modem ile yakın zamanda tanışamayacağımızı söyleyebiliriz.