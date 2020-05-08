Meizu, Android 10 Tabanlı Flyme 8.1 Arayüzünü Tanıttı

Çinli teknoloji devi Meizu, yeni akıllı telefonları Meizu 17 ve Meizu 17 Pro’yu tanıttığı etkinlikte Android 10 tabanlı Flyme 8.1 arayüzünü de gün yüzüne çıkardı. Geliştirilen Aicy sesli asistanının yanı sıra daha iyi bir Yapay Zeka (AI) ve oyun performansı sunan yeni işletim sistemi, Meizu 17 serisine önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Çin merkezli elektronik üreticisi Meizu, uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi serisi Meizu 17’yi Çin’de gerçekleştirdiği etkinlikte resmen tanıttı. Detaylarına buradan ulaşabileceğiniz telefonlar, Snapdragon 865 yonga seti, 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ ekran ve 64MP ana kamera gibi üst düzey birçok özellik barındırıyor.

Şirket aynı etkinlikte, yeni arayüzü Android 10 tabanlı Flyme 8.1’i de vitrine çıkardı. Önemli yükseltmelerle gelen işletim sistemi, Meizu 17 ve Meizu 17 Pro haricinde Çinli markanın etiketini taşıyan 10 cihazda daha kullanıma sunulacak.

Android 10 tabanlı Flyme 8.1, Meizu 17 serisi haricinde 10 cihazda daha kullanıma sunulacak

Yeni Flyme 8.1, geçen yıl yayınlanan Flyme 8'e kıyasla bir dizi iyileştirmeye sahne oldu. Android 10’u temel alan arayüzde 300'den fazla derin Android özelleştirme iyileştirmesi ve optimizasyonu yapıldı. Meizu, Flyme 8.1’deki Aicy sesli asistanının önemli oranda geliştirildiğini söylerken, kullanıcıları Yapay Zeka (AI) ve oyun performansı noktasında etkileyici bir deneyimin beklediğini ifade etti.

Flyme 8.1, önceki OneMind 3.5'ten yüzde 30 daha iyi olan yeni OneMind 4.0 AI Motoru kullanıyor. Çinli şirket tarafından daha önce de belirtildiği gibi, arayüzün en son sürümü Android 10 Dark Mode ile birlikte geliyor.

Meizu 17 serisi, kutusundan Android 10 tabanlı Flyme 8.1 arayüzü ile çıkacak

Öncelikle, Meizu’nun yeni amiral gemileri Meizu 17 ve Meizu 17 Pro’nun, kutudan Flyme 8.1 çıkacağını belirtelim. Bu iki cihaz haricince 10 eski Meizu cihazı da yeni güncellemeyi alacak. Yeni işletim sisteminin ne zaman yayınlayacağı henüz açıklanmadı, ancak Çin'deki Meizu kullanıcıları bugün itibarıyla yeni sürüm için kayıt yaptırabilecekler.

Flyme 8.1 güncellemesi alacak Meizu telefonlar