Meizu 17 ve 17 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Meizu, uzunca bir süredir beklenen yeni amiral gemileri 17 ve 17 Pro'yu duyurdu. Tasarım açısından neredeyse birbirinin aynısı olan telefonlar, donanımsal açıdan ise bazı önemli farklar içeriyor.

Çinli teknoloji üreticisi Meizu, yeni amiral gemileri 17 ve 17 Pro'nun pek çok özelliğini zaten ortaya çıkarmıştı. Bugün düzenlenen etkinlikle ise cihazlar resmi olarak tanıtılmış oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'ya yakından bakalım.

Meizu 17, 6.6 inç büyüklüğüne FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Samsung tarafından üretilen bir ekran kullanan Meizu, Super AMOLED panelde kaliteli görüntüler sunuyor. Ekranın sağ üst tarafında bulunan delik ise 20 MP çözünürlük sunan ön kamerayı barındırıyor. Ayrıca bu ekran, 90 Hz tazeleme hızına sahip.

Karşınızda Meizu 17

Meizu 17, gücünü Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Bu gücü 8 GB RAM ve 128 GB ya da 256 GB'lik depolama alanı ile destekleyen telefon, UFS 3.1 depolama çözümüyle yüksek performans sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefon, "Flyme 8.1" arayüzü ile çalışıyor ve 30 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh'lık bir bataryaya sahip.

Meizu 17'nin arka kısmına baktığımızda ise yatay pozisyonda yerleştirilmiş olan dörtlü kamera kurulumuna denk geliyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP çözünürlüğündeki Sony IMX686 sensör ana kamerayı oluşturuyor. Bu ana kameraya ek olarak ise 12 MP çözünürlüğündeki derinlik kamerası, 5 MP çözünürlüğündeki makro kamera ve 8 MP çözünürlük ve 108 derece görüş açısı sunan ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Meizu 17 teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük, Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB (LPDDR4X)

Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 20 MP

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 8 MP

Batarya: 4.500 mAh (30 watt Super mCharge)

İşletim Sistemi: Flyme 8.1

Meizu 17 Pro

Meizu 17 Pro'nun tasarımı, kardeşi ile görünüş açısından aynı. Ancak şirket, Meizu 17 Pro'nun arka tarafını tümüyle seramik malzemeyle kaplamış. Her iki telefona baktığınızda da tasarım açısından geriye kalan tüm detaylar birbirinin aynısı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Meizu 17 Pro, teknik özellikleri açısından beklentilerin üstüne çıkıyor. Dilerseniz hemen, Meizu 17 Pro'nun teknik özelliklerine yakından bakalım.

Şirket, Meizu 17 Pro modelinde de Snapdragon 865 işlemci kullanıyor. Bu işlemciyi LPDDR5 8 GB ve 12 GB RAM ile destekleyen şirket, 128 GB ya da 256 GB'lik depolama seçeneklerini sunuyor. Şirket, Meizu 17 Pro modelinde de UFS 3.1 depolama kullanıyor. Meizu, 17 Pro'nun RAM performansının, Meizu 17'ye oranla yüzde 20 daha iyi olduğunu ifade ediyor.

Meizu 17 Pro'nun 4.500 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. Bu batarya, 30 watt Super mCharge şarj teknolojisine ek olarak 27 watt kablosuz hızlı şarj teknolojisine sahip. Ayrıca bu modelde de 64 MP çözünürlüğündeki Sony IMX686 ana kameraya ek olarak 32 MP çözünürlüğünde Sony IMX616 sensöre sahip ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve son olarak da ToF sensörü yer alıyor.

Meizu 17 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç FHD+, Super AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5 RAM)

Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 20 MP

Arka Kamera: 64 MP + 32 MP + 8 MP + 3D ToF

Batarya: 4.500 mAh (30 watt kablolu, 27 watt kablosuz)

İşletim Sistemi: Flyme 8.1

Meizu 17 fiyatı

8 GB RAM ve 128 GB depolama 520 dolar (yaklaşık 3.700 TL + vergiler)

8 GB RAM ve 256 GB depolama 565 dolar (yaklaşık 4.020 TL + vergiler)

Meizu 17 Pro fiyatı

8 GB RAM ve 128 GB depolama 605 dolar (yaklaşık 4.300 TL + vergiler)

12 GB RAM ve 256 GB depolama 665 dolar (yaklaşık 4.730 TL + vergiler)

Çinli tüketiciler, Meizu 17 ailesindeki her iki modele de 11 Mayıs itibarıyla ulaşabilecekler.