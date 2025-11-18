Mercedes-Benz G Serisi ile Opel Corsa çarpıştı: Dev SUV'un şasisi koptu!

İtalya'nın Milano kentinde bir Mercedes-Benz G Serisi ile Opel Corsa çarpıştı. Kazanın sonucunda G Serisi'nin şasisi ile gövdesi birbirinden ayrıldı. İtalyan polisi, bu korkunç kazayı aydınlatmak için çalışmalara başladı.

İtalya'da akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan iki araçtan biri Mercedes-Benz G Serisi (muhtemelen AMG), diğeri ise bir Opel Corsa'ydı. Kazanın şiddetiyle Mercedes-Benz G Serisi'nin şasisi ile gövdesi birbirinden ayrıldı.

İtalyan haber kaynaklarının bildirdiğine göre kiralık olduğu anlaşılan Mercedes-Benz G Serisi'ni kullanan sürücünün ehliyeti yoktu. Öte yandan; Opel Corsa sürücüsü ise uyuşturucu madde etkisi altındaydı. Bu korkunç kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olduğu açıklandı.

Kolluk kuvvetleri, kazanın nasıl meydana geldiğini anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak yaşanan olayın gerçekten korkunç olduğunu söyleyebiliriz. Çok güvenli olduğu düşünülen Mercedes-Benz G Serisi'nin şasisi ile gövdesinin nasıl ayrıldığı şimdilik anlaşılamamış durumda.