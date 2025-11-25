Meta, 16 milyar dolarlık "dolandırıcı reklam geliri" yüzünden soruşturmaya alındı

ABD’li senatörler, Meta’nın yüksek riskli dolandırıcılık reklamlarından büyük gelir sağladığını iddia ederek Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) soruşturma çağrısında bulundu.
İddialara göre Meta, yalnızca 6 ayda bu reklamlardan 35 milyar dolara yakın kazanç elde etmiş olabilir. 2024 yılı toplam reklam gelirlerinin %10’unun bu reklamlardan geldiği öne sürülüyor.
Senatörler, bu reklamların genellikle yurtdışı merkezli siber suç ağları tarafından verildiğini belirtti. Meta ise dolandırıcılık raporlarının son 18 ayda %58 azaldığını ve iddiaların abartılı olduğunu savundu.
Meta’nın reklam güvenliği konusundaki politikaları yeniden tartışmaya açıldı. Platformların kullanıcı güvenliği ve etik reklamcılık anlayışı üzerindeki baskılar giderek artıyor.