Yıllardır piyasanın lideri olmak için savaşan AMD, nihayet Intel’e karşı büyük bir zafer elde etti. Peki ABD’li teknoloji devi bu süreçte neler yaşadı?

Dünyanın en büyük iki işlemci üreticisi olan Intel ve AMD arasında son birkaç yıldır bitmek tükenmek bilmeyen bir ‘işlemci savaşı’ vardı. AMD bu savaşta sık sık işlemci satışları ile Intel’i geçse de hiçbir zaman gerçekten Intel’den ‘büyük’ olamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre AMD’in piyasa değeri 15 aydan sonra ilk kez değişti ve şirket 49 milyar dolar kazanarak Intel’in önüne geçmeyi başardı. Peki bu süreçte neler yaşandı?

AMD’nin agresif hamleleri

AMD, birkaç yıl önce piyasaya sunduğu Ryzen 3000, Ryzen 5, Ryzen 7 ve Threadripper işlemcilerinin Intel’in benzer işlemcilerinden çok daha performanslı ve Intel'in neredeyse yarı fiyatına satılmasıyla piyasayı âdeta domine ediyordu. Son dönemlerde Intel yenilikçi hamleler yapsa da AMD’nin daha ucuz işlemcileri sürekli olarak revaçtaydı.

AMD girdiği her cephede zafer kazansa da ne yazık ki bu zaferler Intel’i geçmesi için yeterli olmuyordu. 1996 yılında piyasaya sunduğu orta halli K5 işlemcilerden tüm dünya tarafından tercih edilen işlemcilere geçen ABD’li şirket, rakamlara bakıldığında ne yaparsa yapsın her seferinde piyasanın lideri olan Intel’in gölgesinde kalıyordu. Ancak Intel yetkilileri bile bu savaşı AMD'nin kazandığını açıklamış ve kendilerinin kaybeden tarafta olmaktan mutsuz olduğu belirtmişti. Şimdi ise bu zafer piyasa değerinin artışı ile tescillenmiş oldu.

Piyasanın lideri artık AMD

15 ay önce açıklanan ve geçtiğimiz günlerde şirketin piyasa değerine yansıyan 49 milyar dolarlık satın alımdan sonra AMD, 197.75 milyar dolarlık toplam piyasa değeriyle 197.24 milyar dolarlık Intel’e fark atmış oldu.

Ayrıca geçtiğimiz ay Steam tarafından yayınlanan rapora göre 2021 yılı içinde pek çok kullanıcı Intel işlemcilerden AMD işlemcilere geçiş yaptı.

Intel’in geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni mining işlemcileri ve AMD’nin bu yıl içinde piyasaya süreceği yeni Ryzen işlemcilerle birlikte bu rekabetin nereye gideceği ise merak konusu.