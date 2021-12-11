Meta, Metaverse için hazırladığı "Horizon Worlds"ü kullanıma sundu. ABD ve Kanada'da 18 yaşını doldurmuş herkes tarafından kullanılabilen Horizon Worlds, sanal bir dünyada sayısız aktivitenin gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Meta (eski ismiyle Facebook), küresel çapta yepyeni bir furya başlayan Metaverse isimli teknolojisinin sanal dünyası "Horizon Worlds" kullanıma sunuldu. Bir süredir beta sürüm kapsamında yalnızca bir grup kullanıcının deneyimleyebildiği sanal evren, artık ABD ve Kanada'da 18 yaşını doldurmuş olan herkes tarafından kullanılabiliyor.

Horizon Worlds, o zamanlar Facebook ismini kullanan şirketin Facebook Horizon olarak isimlendirdiği sosyal sanal gerçeklik sisteminin bir uzantısı. Kullanıcılar, Horizon Worlds aracılığıyla sayısız aktiviteyi gerçekleştirebiliyorlar. Örneğin bu sanal dünyada etkinliklere katılabilir, ya da sadece sosyalleşmek için "takılabilirsiniz".

Horizon Worlds'te sınır yok

Meta'nın Horizon Worlds isimli hizmeti, pek çok kişi için yalnızca bir oyundan ibaret. Ancak daha geniş perspektiften baktığımızda, bu hizmetin bir oyundan çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. Zira Horizon Worlds'te hiçbir sınır bulunmuyor. Dileyen kullanıcılar sayısız oyun oynarken dileyen kullanıcılar, şirketlerindeki diğer çalışanlarla toplantılar gerçekleştirebiliyorlar. Dileyen kullanıcılar ise yalnızca zaman geçirebilmek adına bu evrenin bir parçası olabilirler.

Horizon Worlds, "Quest 2" isimli ekipman ile kullanılabiliyor

İçeriğimizin başında, bu hizmetlerin sanal gerçeklik dünyasının bir parçası olduğundan bahsetmiştik. Bu da doğal olarak bir zorunluluğu ortaya çıkarıyor. Bu zorunluluk, sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanları. Şu an için Oculus tarafından piyasaya sürülen "Quest 2" ve "Quest 1" isimli ekipmanları destekleyen Horizon Worlds, 13 Ocak 2022 itibarıyla Quest 1 ile kullanılamayacak.