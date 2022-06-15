Meta'nın Giphy'yi satın almasının önüne taş koyan Birleşik Krallık, Meta'nın sunduğu temyiz gerekçelerini oy birliği ile reddetti. Bu gidişle Meta, Giphy'yi elinden çıkarmak zorunda kalacak.

2020 yılında Meta, dünyanın en popüler GIF platformu Giphy’yi 400 milyon dolara satın alacağını duyurmuştu. Meta, Giphy’yi resmen satın almış olsa da Birleşik Krallık, satın alımın geri çevrilmesini talep etmişti. Bunun nedeni ise Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar İdaresi’nin (CMA) satın alımı rekabete uygun görmemesi.

2021’in ağustos ayında CMA, geçtiğimiz yıl Meta’nın Giphy’yi satması gerektiği kararına vardı. Bu kararın ardından Meta da elbette temyiz yoluna başvurdu. 14 Haziran’da Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemeleri tarafından paylaşılan yeni karar ise Meta’ya ağır bir darbe daha indirdi.

Meta'nın temyiz başvurusu büyük oranda sonuçsuz çıktı

Mahkeme tarafından yayımlanan kararda Meta’nın temyiz gerekçelerinin biri hariç tamamı oy birliği ile reddedildi. Bununla birlikte mahkeme, CMA’nın Meta’nın Giphy’yi satması gerektiği kararını verirken ‘rasyonel’ davrandığını paylaştı. Bu kararla birlikte Meta, Giphy’yi bünyesinde tutma konusunda zora düştü.

Öte yandan Meta’nın elinde kalan son temyiz kozu, şirketin bu süreci tamamen kaybetmediğini de gösteriyor. Meta, sunduğu 6 temyiz gerekçesinden birinde CMA’nın ‘karardan haberdar olduktan yaklaşık bir yıl sonra’ Snapchat’in Gfycat’i satın alması hakkında Meta’yı gerektiği gibi bilgilendirmediğini öne sürüyordu. Mahkeme, bu gerekçeyi onayladı. Önümüzdeki haftalarda da Meta ve CMA ile istişare ederek bu hatanın nasıl düzeltilebileceğine karar verecek.