İddia: Üçüncü Taraf Şirketler, YouTube'da Reklam Gösterecek

Google'ın çatı şirketi Alphabet, Avrupa Birliği'nin rekabet soruşturmasından kurtulmak için kendinden beklenmeyen bir işe imza atacak gibi görünüyor. Reuters'ta yer alan habere göre üçüncü taraf şirketler, YouTube'da reklam gösterebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çatı şirketi Alphabet, bir süredir Avrupa Birliği'nin açtığı rekabet davası ile uğraşıyor. AB Komisyonu'na göre şirket, arama motoru Google ve YouTube üzerinde rakiplerine reklam verdirebilme hakkı tanımıyor ve bu da rekabeti zedeliyor. Şimdiyse geçtiğimiz yıl açılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Google, kendisinden pek de beklenmeyen bir işe imza atacak gibi görünüyor.

Alphabet'in en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi reklamlar. Şirketler, seslerini kullanıcılara duyurmak için Google'ın kapısını çalıp, gerek arama motorunda gerekse YouTube'da reklam veriyorlar. Google, geçtiğimiz yıl bu işten tam 147 milyar dolar para kazandı. İşte Avrupa Birliği de buna dur demek istiyor. Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Avrupa Birliği, Google'ın rekabeti engellediğini tespit ederse rekor seviyede ceza yazacak. Rekordan kastımız; Google'ın geçtiğimiz yıl kazandığı tüm paranın yüzde 10'luk bölümü...

Üçüncü taraf reklam şirketleri, YouTube'da reklam verebilirler!

Reuters'ta yer alan bir habere göre Alphabet, küresel cirosunun yüzde 10'una ulaşan cezadan kurtulmak için bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm, üçüncü taraf şirketlerin de YouTube'da reklam verebilecek hale gelmeleri. Eğer bu teklif kabul edilirse yalnızca Google reklamları değil, herhangi bir şirketin reklamları da YouTube'da görüntülenebilecek.

Avrupa Birliği Komisyonu da Alphabet de şu an için teklifle ilgili konuşmadı. Ancak olur da teklif kabul görürse, Alphabet'in karına olacak. Evet şirketin reklam gelirleri düşecek ancak yıllık cironun yüzde 10'una ulaşan cezadan kurtulunmuş olacak. Alphabet'i nelerin beklediğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.