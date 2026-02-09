Meta, OpenAI'a Rakip Oluyor: Sora'ya Benzer Bağımsız Mobil Uygulama Geliyor!

Meta, içinde sadece yapay zekâ tarafından üretilen videoların bulunacağı Vibes isimli bağımsız uygulamayı test etmeye başladı. Henüz erken aşamada olan uygulama, OpenAI'ın Sora uygulamasına rakip olarak konumlandırılıyor.

Sosyal medya dünyasının bir numaralı ismi Meta'dan dikkat çekecek bir hamle geldi. Şirket, içinde sadece yapay zekâ tarafından oluşturulan videoların bulunduğu "Vibes" isimli bir uygulamayı test etmeye başladı. Daha önce Meta AI içinde bulunan Vibes, şirketin yapay zekâ sektöründeki elini güçlendirecek gibi görünüyor.

Bugün Instagram, YouTube veya TikTok gibi video odaklı platformlara baktığımızda yapay zekânın oluşturduğu videoların patlama yaptığını görüyoruz. İşte Vibes, tüm bu videoları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Platforma giriş yapan kullanıcılar, sadece yapay zekâ tarafından üretilmiş videolar arasında vakit geçirip, kendilerine ilham kaynakları oluşturabilecekler.

Meta, Vibes ile OpenAI'a rakip olacak!

Meta'nın Vibes hamlesi, akıllara doğrudan OpenAI'ın Sora uygulamasını getiriyor. Bilindiği üzere bu uygulama, sadece yapay zekânın ürettiği videoları bir araya getiren ilk platform olarak hizmet veriyor. Meta, Vibes'ı bağımsız bir uygulama hâline getirerek, Sora'ya karşı güçlü bir rakip olmuş olacak.

Vibes, kullanıcı deneyimi açısından Instagram'daki Reels'e benzerlik gösterecek. Kullanıcılar, bu uygulamada oluşturulan videolar üzerine remiks yapabilecek, yeni ses, efekt ve görüntü eklemeleri yapabilecekler. Uygulamanın ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.