Tümü Webekno
Farklı Kategorilerde Günün Öne Çıkan İndirimleri! Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Meta, OpenAI'a Rakip Oluyor: Sora'ya Benzer Bağımsız Mobil Uygulama Geliyor!

Meta, içinde sadece yapay zekâ tarafından üretilen videoların bulunacağı Vibes isimli bağımsız uygulamayı test etmeye başladı. Henüz erken aşamada olan uygulama, OpenAI'ın Sora uygulamasına rakip olarak konumlandırılıyor.

Meta, OpenAI'a Rakip Oluyor: Sora'ya Benzer Bağımsız Mobil Uygulama Geliyor!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Sosyal medya dünyasının bir numaralı ismi Meta'dan dikkat çekecek bir hamle geldi. Şirket, içinde sadece yapay zekâ tarafından oluşturulan videoların bulunduğu "Vibes" isimli bir uygulamayı test etmeye başladı. Daha önce Meta AI içinde bulunan Vibes, şirketin yapay zekâ sektöründeki elini güçlendirecek gibi görünüyor.

Bugün Instagram, YouTube veya TikTok gibi video odaklı platformlara baktığımızda yapay zekânın oluşturduğu videoların patlama yaptığını görüyoruz. İşte Vibes, tüm bu videoları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Platforma giriş yapan kullanıcılar, sadece yapay zekâ tarafından üretilmiş videolar arasında vakit geçirip, kendilerine ilham kaynakları oluşturabilecekler.

Meta, Vibes ile OpenAI'a rakip olacak!

Başlıksız-1

Meta'nın Vibes hamlesi, akıllara doğrudan OpenAI'ın Sora uygulamasını getiriyor. Bilindiği üzere bu uygulama, sadece yapay zekânın ürettiği videoları bir araya getiren ilk platform olarak hizmet veriyor. Meta, Vibes'ı bağımsız bir uygulama hâline getirerek, Sora'ya karşı güçlü bir rakip olmuş olacak.

OpenAI, İş Dünyasında Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Platformu Frontier'ı Duyurdu OpenAI, İş Dünyasında Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Platformu Frontier'ı Duyurdu

Vibes, kullanıcı deneyimi açısından Instagram'daki Reels'e benzerlik gösterecek. Kullanıcılar, bu uygulamada oluşturulan videolar üzerine remiks yapabilecek, yeni ses, efekt ve görüntü eklemeleri yapabilecekler. Uygulamanın ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Facebook Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Son Windows 11 Güncellemesi Oyunseverleri Çıldırttı: NVIDIA Güncellemeyi Acilen Kaldırın Dedi

Son Windows 11 Güncellemesi Oyunseverleri Çıldırttı: NVIDIA Güncellemeyi Acilen Kaldırın Dedi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com