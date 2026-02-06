OpenAI, İş Dünyasında Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Platformu Frontier'ı Duyurdu

OpenAI, işletmelerin yapay zeka ajanları oluşturması ve yönetmesini sağlayan yeni platformu Frontier'ı tanıttı.

En önde gelen yapay zekâ firmallarından biri olan ChatGPT geliştiricisi OpenAI, düzenli olarak yeni ürünlerini yayımlıyordu. Dün akşam saatlerinde ise şirket, paylaştığı bir blog gönderisiyle iş dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip “Frontier” ismini verdiği yepyeni bir platform duyurdu.

Frontier, işletmelerin yapay zeka ajanları oluşturması ve yönetmesi için tasarlanmış uçtan uca bir platform olarak nitelendiriliyor. Açık bir platform olduğu için kullanıcılar, OpenAI dışında oluşturulan ajanları da yönetebiliyorlar.

OpenAI Frontier ne işe yarıyor?

Frontier kullanıcıları, yapay zeka ajanlarını harici verilere ve uygulamalara bağlanacak şekilde programlayabilir; bu da ajanların OpenAI platformunun çok ötesinde görevler yürütmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bu ajanların nelere erişebileceğini ve neler yapabileceğini de sınırlayabilir ve yönetebilir.

OpenAI, Frontier'ın şirketlerin insan çalışanlarını yönetme biçimine benzer şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını ifade ediyor. Şirket, açıklamasında Frontier’ın ajanlara insanların işte başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu aynı becerileri verdiğini belirtirken bunlara örnek olarak paylaşılan bağlam, işe alıştırma, geri bildirimli uygulamalı öğrenme ve net izinler ve sınırları vermiş. Bu yüzden Frontier’ı bir nevi yapay zekâ için insan kaynakları olarak nitelendirebiliriz.

Frontier, dün itibarıyla kullanıma sunuldu ancak herkese açık değil. Yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir olacağı belirtildi. Önümüzdeki birkaç ayda herkese açılacağı da açıklandı. Ücretli olacağı söylense de ücreti henüz belli değil.