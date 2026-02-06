Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, İş Dünyasında Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Platformu Frontier'ı Duyurdu

OpenAI, işletmelerin yapay zeka ajanları oluşturması ve yönetmesini sağlayan yeni platformu Frontier'ı tanıttı.

OpenAI, İş Dünyasında Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Platformu Frontier'ı Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En önde gelen yapay zekâ firmallarından biri olan ChatGPT geliştiricisi OpenAI, düzenli olarak yeni ürünlerini yayımlıyordu. Dün akşam saatlerinde ise şirket, paylaştığı bir blog gönderisiyle iş dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip “Frontier” ismini verdiği yepyeni bir platform duyurdu.

Frontier, işletmelerin yapay zeka ajanları oluşturması ve yönetmesi için tasarlanmış uçtan uca bir platform olarak nitelendiriliyor. Açık bir platform olduğu için kullanıcılar, OpenAI dışında oluşturulan ajanları da yönetebiliyorlar.

OpenAI Frontier ne işe yarıyor?

front

Frontier kullanıcıları, yapay zeka ajanlarını harici verilere ve uygulamalara bağlanacak şekilde programlayabilir; bu da ajanların OpenAI platformunun çok ötesinde görevler yürütmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bu ajanların nelere erişebileceğini ve neler yapabileceğini de sınırlayabilir ve yönetebilir.

OpenAI, Frontier'ın şirketlerin insan çalışanlarını yönetme biçimine benzer şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını ifade ediyor. Şirket, açıklamasında Frontier’ın ajanlara insanların işte başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu aynı becerileri verdiğini belirtirken bunlara örnek olarak paylaşılan bağlam, işe alıştırma, geri bildirimli uygulamalı öğrenme ve net izinler ve sınırları vermiş. Bu yüzden Frontier’ı bir nevi yapay zekâ için insan kaynakları olarak nitelendirebiliriz.

Frontier, dün itibarıyla kullanıma sunuldu ancak herkese açık değil. Yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir olacağı belirtildi. Önümüzdeki birkaç ayda herkese açılacağı da açıklandı. Ücretli olacağı söylense de ücreti henüz belli değil.

OpenAI, Bilim İnsanları İçin Yeni Yapay Zekâ Aracı Prism'i Duyurdu: Üstelik Tamamen Ücretsiz! OpenAI, Bilim İnsanları İçin Yeni Yapay Zekâ Aracı Prism'i Duyurdu: Üstelik Tamamen Ücretsiz!
Yapay Zeka OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com