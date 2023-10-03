Türk bilim insanı Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümünün başına geçti. Atatüre, bundan sonraki süreçte çok daha fazla konuşulan bir isim hâline gelecek.

Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Mete Atatüre ile ilgili hepimizin göğsünü kabartacak bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır Cambridge Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi ve Cavendish Laboratuvarı (Bizde fizik bölümüne karşılık geliyor) Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Atatüre, artık laboratuvarın başkanı olarak Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümünün başına geçti. Kuantum fiziği üzerine çalışan bilim insanı, bundan sonra yapacağı çalışmalar ile daha fazla dikkat çekecek.

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünü bitiren Mete Atatüre, Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarında doktora çalışmalarını tamamladı. 2007 yılında Cambridge Üniversitesi bünyesinde çalışmaya başlayan bilim insanı, şimdi de yıllarını verdiği fizik bölümünün başına geçti. Mete Atatüre, konuyla ilgili açıklamasında bu görevi üstlenmekten dolayı inanılmaz derecede onur duyduğunu söyledi.

İşte Mete Atatüre'nin açıklaması:

Bu rolde bana güvenilmesinden ve Andy Parker ile Cavendish Laboratuvarını bugünkü haline getiren herkesin ayak izlerini takip edecek olmaktan inanılmaz derecede onur duyuyorum.



150 yıllık bilimsel mirası taşıyoruz ancak ileriye dönük kalmamız gerekiyor. Geçmişteki başarılar bugünümüzü şekillendirdiği gibi, bugünün meraka olan bağlılığı da yarının atılımlarını tanımlayacak.



Fizik bölümü sürekli bir yolculuk halindedir. Beni ve meslektaşlarımı heyecanlandıran ve insanları bize çeken şey bu: teşvik, olasılık duygusu, yenilik ve bugün bunda daha da aktif rol almaktan gurur duyuyorum.



Ray Dolby Merkezi'nin ve amaca yönelik inşa edilmiş, en son teknolojiye sahip tesislerimizin hem bilimsel hem de sosyal kültürümüz üzerinde olumlu bir etki yaratacağını, meslektaşlar arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkaracağını, bize ve ortaklarımıza bir şeyler yapmamızı sağlayacağını umuyorum.



Ana kaynağımız insanlar ve yakında gelecek yeni çağda topluluğumuzu desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

1873'te kurulan Cavendish Laboratuvarı, bugüne dek çok büyük bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaptı. Ayrıca burada çalışma onlarca bilim insanı, Nobel Ödülü almaya lâyık görüldü. Mete Atatüre, bundan sonraki hayatında yapılacak çalışmaların bir numaralı ismi olacak. Dileriz bir gün Mete Atatüre'nin de Nobel Fizik Ödülü aldığını görürüz.