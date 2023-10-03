2023 Nobel Fizik Ödülü Kazananları Açıklandı

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu. Nobel Komitesi, ödülü 3 bilim insanına verdiklerini açıkladı. Peki bu bilim insanları kim ve hangi çalışmaları yaptılar?

Nobel Komitesi, bu hafta Nobel Ödüllerini dağıtacak. Bu bağlamda; dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Nobel Tıp Ödülünü alan bilim insanlarından bahsetmiştik. Bugünse 2023 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini bulacak.

Nobel Fizik Ödülü, bu yıl 3 bilim insanına gitti. Bu bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L’Huillier'di. Peki bu bilim insanları, hangi çalışmalarından ötürü Nobel Fizik Ödülü verilmeye lâyık görüldüler?

Bilim insanları, atomun temeline inmeyi başardılar!

Nobel Fizik Ödülü alan bilim insanları, maddenin temel yapı taşı olan atomlar üzerine çalışma gerçekleştirdiler. Bu üç bilim insanı, atomlardeki en küçük ve hafif parçacık olan elektronların dinamiğinin incelenmesini sağlayan, attosecond ışık darbeleri üreten deneysel bir yöntem geliştirdiler.

Geçen yıl kim kazanmıştı

Nobel Fizik Ödülü, geçtiğimiz yıl da 3 bilim insanına verilmişti. Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger isimli fizikçiler, yaptıkları çalışmalar ile kuantum fiziğinin gelişmesine öncülük etmişlerdi. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen okurlarımız buradaki bağlantıyı kullanabilirler.