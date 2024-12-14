Türkiye'de yoğun ilgi görmeye başlayan MG'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Marka bu ay yeni HS'ye zam yaptı.

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Aralık 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay sadece yeni HS'de fiyat artışı görüyoruz.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın aralık ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.

MG araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı ZS 1.299.000 TL 1.299.000 TL HS 1.599.000 TL 1.599.000 TL Yeni HS 1.990.000 TL 2.059.000 TL MG4* 1.349.000 TL 1.349.000 TL Marvel R Electric* 2.990.000 TL 2.990.000 TL

*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

ZS fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Comfort, Manuel 1.299.000 TL 1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Luxury Plus, Otomatik 1.429.000 TL 115 kW, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.599.000 TL

HS fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Comfort, Otomatik 1.599.000 TL 1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 1.749.000 TL

Yeni HS fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 339 PS, Hibrit Luxury, Otomatik 2.599.000 TL 170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 2.059.000 TL

MG4 fiyatları - Aralık 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 170 PS, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.349.000 TL 150 kW 204 PS, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.469.000 TL 435 PS, Elektrikli XPOWER, Otomatik 1.990.000 TL

Marvel R Electric fiyatları - Aralık 2024