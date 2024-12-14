Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Aralık 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay sadece yeni HS'de fiyat artışı görüyoruz.
Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın aralık ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.
MG araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|ZS
|1.299.000 TL
|1.299.000 TL
|HS
|1.599.000 TL
|1.599.000 TL
|Yeni HS
|1.990.000 TL
|2.059.000 TL
|MG4*
|1.349.000 TL
|1.349.000 TL
|Marvel R Electric*
|2.990.000 TL
|2.990.000 TL
*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.
ZS fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Comfort, Manuel
|1.299.000 TL
|1.0L Turbo 111 PS, Benzinli
|Luxury Plus, Otomatik
|1.429.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Luxury, Otomatik
|1.599.000 TL
HS fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|1.599.000 TL
|1.5T-GDI 162 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|1.749.000 TL
Yeni HS fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|339 PS, Hibrit
|Luxury, Otomatik
|2.599.000 TL
|170 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|2.059.000 TL
MG4 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Comfort, Otomatik
|1.349.000 TL
|150 kW 204 PS, Elektrikli
|Luxury, Otomatik
|1.469.000 TL
|435 PS, Elektrikli
|XPOWER, Otomatik
|1.990.000 TL
Marvel R Electric fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|288 PS, Elektrikli
|Performance, Otomatik
|2.990.000 TL