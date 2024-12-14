Yeni HS'ye Zam Geldi: MG Güncel Fiyat Listesi

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Türkiye'de yoğun ilgi görmeye başlayan MG'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Marka bu ay yeni HS'ye zam yaptı.

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Aralık 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Bu ay sadece yeni HS'de fiyat artışı görüyoruz.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın aralık ayı boyunca geçerli olan fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.

MG araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
ZS 1.299.000 TL 1.299.000 TL
HS 1.599.000 TL 1.599.000 TL
Yeni HS 1.990.000 TL 2.059.000 TL
MG4* 1.349.000 TL 1.349.000 TL
Marvel R Electric* 2.990.000 TL 2.990.000 TL

*2023 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

ZS fiyatları - Aralık 2024

MG ZS fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Comfort, Manuel 1.299.000 TL
1.0L Turbo 111 PS, Benzinli Luxury Plus, Otomatik 1.429.000 TL
115 kW, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.599.000 TL

HS fiyatları - Aralık 2024

MG HS fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Comfort, Otomatik 1.599.000 TL
1.5T-GDI 162 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 1.749.000 TL

Yeni HS fiyatları - Aralık 2024

MG yeni HS fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
339 PS, Hibrit Luxury, Otomatik 2.599.000 TL
170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 2.059.000 TL

MG4 fiyatları - Aralık 2024

MG4 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 170 PS, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.349.000 TL
150 kW 204 PS, Elektrikli Luxury, Otomatik 1.469.000 TL
435 PS, Elektrikli XPOWER, Otomatik 1.990.000 TL

Marvel R Electric fiyatları - Aralık 2024

Marvel R Electric fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
288 PS, Elektrikli Performance, Otomatik 2.990.000 TL
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