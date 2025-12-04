Micron, RAM Üretimini Bırakacağını Açıkladı: İşte "Eyvah Eyvah!" Dedirten Nedeni

Yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan RAM krizini tetikleyecek bir gelişme daha yaşandı. Micron, Türkiye'de de satan RAM markası Crucial'ı piyasadan çektiğini açıkladı. Firma, birkaç ay sonra tüketiciler için RAM üretimi yapmayacak.

Teknoloji dünyası, son dönemlerde yaşanmakta olan RAM krizine odaklanmış durumda. Şirketler, yapay zekâ etkisi nedeniyle tüketici ürün gruplarından uzaklaşıp, daha komplike endüstriyel RAM üretimleri yapmaya başladılar. Bu da bugün bilgisayarlarımıza taktığımız RAM'lerin fiyatlarında artış yaşanmasına neden oluyor.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de de aktif olarak satışı gerçekleştirilen Crucial isimli firmanın sahibi olan Micron, kritik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Crucial markasının tüketici iş grubundan çıkılacağı ifade edildi. Firma, Şubat 2026 dönemine kadar Crucial markasının operasyonlarını mevcut şekliyle koruyacak. Ancak sonraki aşamada bu durum tarih olacak. Tüketiciler, Crucial'ın ürettiği RAM'lere ulaşamayacaklar.

Micron, neden böyle bir karar aldı?

Açık konuşmak gerekirse kararın nedeni çok belli. Konuyla ilgili açıklama yapan Micron üst yöneticilerinden Sumit Sadana, "Veri merkezindeki yapay zekâ destekli büyüme, bellek ve depolama talebinde ani bir artışa yol açtı. Micron, daha hızlı büyüyen segmentlerde daha büyük ve stratejik müşterilere tedarik ve desteği iyileştirmek için Crucial tüketici iş kolundan çıkma konusunda zor bir karar aldı." ifadesini kullandı.

Micron'un Crucial operasyonları 29. yılında. Yani burada yeni kurulmuş veya işleri yolunda gitmeyen bir firmadan bahsetmiyoruz. Bu kadar köklü bir şirketin böyle bir karar almış olması, teknoloji dünyasında büyük bir kıtlık yaşanabileceğini gözler önüne seriyor. Micron gibi firmalar tüketicilerden uzaklaşmaya başladıkça bizler, RAM'lerin yanı sıra SSD, ekran kartı ve belki de işlemcilere bile ulaşmakta zorluk çekeceğiz. Bakalım bu işin sonu sıradan tüketiciyi nereye götürecek...