Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Micron, RAM Üretimini Bırakacağını Açıkladı: İşte "Eyvah Eyvah!" Dedirten Nedeni

Yavaş yavaş etkisini göstermeye başlayan RAM krizini tetikleyecek bir gelişme daha yaşandı. Micron, Türkiye'de de satan RAM markası Crucial'ı piyasadan çektiğini açıkladı. Firma, birkaç ay sonra tüketiciler için RAM üretimi yapmayacak.

Micron, RAM Üretimini Bırakacağını Açıkladı: İşte "Eyvah Eyvah!" Dedirten Nedeni
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Teknoloji dünyası, son dönemlerde yaşanmakta olan RAM krizine odaklanmış durumda. Şirketler, yapay zekâ etkisi nedeniyle tüketici ürün gruplarından uzaklaşıp, daha komplike endüstriyel RAM üretimleri yapmaya başladılar. Bu da bugün bilgisayarlarımıza taktığımız RAM'lerin fiyatlarında artış yaşanmasına neden oluyor.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de de aktif olarak satışı gerçekleştirilen Crucial isimli firmanın sahibi olan Micron, kritik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Crucial markasının tüketici iş grubundan çıkılacağı ifade edildi. Firma, Şubat 2026 dönemine kadar Crucial markasının operasyonlarını mevcut şekliyle koruyacak. Ancak sonraki aşamada bu durum tarih olacak. Tüketiciler, Crucial'ın ürettiği RAM'lere ulaşamayacaklar.

Micron, neden böyle bir karar aldı?

Başlıksız-1

Açık konuşmak gerekirse kararın nedeni çok belli. Konuyla ilgili açıklama yapan Micron üst yöneticilerinden Sumit Sadana, "Veri merkezindeki yapay zekâ destekli büyüme, bellek ve depolama talebinde ani bir artışa yol açtı. Micron, daha hızlı büyüyen segmentlerde daha büyük ve stratejik müşterilere tedarik ve desteği iyileştirmek için Crucial tüketici iş kolundan çıkma konusunda zor bir karar aldı." ifadesini kullandı.

RAM Fiyatları Katlanarak Artmaya Başladı: Ekran Kartları Ucuzlarken Neden RAM Fiyatları Artıyor? RAM Fiyatları Katlanarak Artmaya Başladı: Ekran Kartları Ucuzlarken Neden RAM Fiyatları Artıyor?

Micron'un Crucial operasyonları 29. yılında. Yani burada yeni kurulmuş veya işleri yolunda gitmeyen bir firmadan bahsetmiyoruz. Bu kadar köklü bir şirketin böyle bir karar almış olması, teknoloji dünyasında büyük bir kıtlık yaşanabileceğini gözler önüne seriyor. Micron gibi firmalar tüketicilerden uzaklaşmaya başladıkça bizler, RAM'lerin yanı sıra SSD, ekran kartı ve belki de işlemcilere bile ulaşmakta zorluk çekeceğiz. Bakalım bu işin sonu sıradan tüketiciyi nereye götürecek...

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

Telefon gibi USB-C takıp şarj edebileceğiniz pil tanıtıldı

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim